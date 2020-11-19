Гран-при фестиваля «Литература и кино»-детям» отправится в Москву

В этом году гатчинский
детский кинофестиваль «Литература и кино» - детям» подтвердил свой статус
всероссийского. На участие в литературном и кинематографическом конкурсах было
подано почти четыреста заявок от ребят из самых разных концов России и даже
ближнего зарубежья. Итоги литературного и кинематографического детских
конкурсов были объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая
прошла в Гатчине 18 ноября.
Произведения, поданные на
литературный конкурс, оценивало жюри, которое возглавил писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга
Валерий Попов. Ему помогали писатель и журналист, главный редактор журнала
«Аврора» Кира Грозная и писатель, член Русского ПЕН-центра Екатерина Варкан.
Победителями литературного
конкурса в очередной раз стали юные гатчинцы. В возрастной
категории 5-11 лет первое место занял автор рассказа «Клык» Ян Калинин (Гатчина, гимназия имени К.Д. Ушинского,
преподаватель Наталья Глуханова). Диплом за третье место был
присужден Марии Пуляевой — за сказку
«День рождения Бабы-Яги» (Таицкая средняя школа, преподаватель Оксана
Вотинцева).
Первое
место в возрастной категории 12-18 лет заняла Екатерина Щерба из Луганской
Народной Республики (рассказ «Дневник кота»).
Специальный
диплом партнера VII детского кинофестиваля журнала «Аврора» присужден Елисею
Дмитриеву — за рассказ «Котофейки» (Гатчина, гимназия им. К.Д. Ушинского,
преподаватель Нина Езерская). Ещё один специальный диплом партнеры фестиваля
передали пятилетнему Всеволоду Васильеву из Пудости (детский сад №47, преподаватель
Ольга Лёвкина).
Работы,
поданные на киноконкурс фестиваля, рассматривало профессиональное жюри во главе
с кинорежиссёром, заслуженным работником культуры России Ириной Евтеевой. Также
в жюри вошли Екатерина Варкан, Валерий Попов и заслуженная артистка России
Галина Бокашевская.
В киноконкурсе первое место
в возрастной группе от 5 до 11 лет занял анимационный фильм по стихотворению
Александра Трубина «Блокадное» (Школа искусств кино и телевидения «Лантан»,
Тихвин). Среди ребят постарше первое место досталось команде медиацентра «Три кита» (Сертолово) — за социальный
ролик-размышление «Неподобные».
Гран-при VII фестиваля
«Литература и кино» - детям» был присужден студии компьютерной графики и анимации «КоМарфильм»
(Москва) - за мультфильм «Бабушкин кактус» по одноименному произведению Ирины
Никулиной.
Специальный
диплом фестиваля был присужден самому юному участнику — четырёхлетнему Льву
Бурцеву из деревни Большие Колпаны (мультфильм по стихотворению Юлии Прохоровой
«Туман», «Вась мам студия», руководитель Юлия Прохорова). Эта же студия
получила ещё один диплом - за оригинальное использование фактурного материала в
воплощении замысла (пластилиновый мультфильм «Тайна хатифнаттов»).
Диплом
за необычное видение мира получил мультипликационный фильм «Чайка» на основе
произведения Раисы Паниной «Чайка над морской волной» (Гатчина, детский сад
№13, мультстудия «Добрые окна», руководители Светлана Петова, Ольга Полякова,
Ирина Фомичева).
Юлия
Лысанюк
Фото
Ольги Фирсовой