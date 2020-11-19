Гран-при фестиваля «Литература и кино»-детям» отправится в Москву

В этом году гатчинский детский кинофестиваль «Литература и кино» - детям» подтвердил свой статус всероссийского. На участие в литературном и кинематографическом конкурсах было подано почти четыреста заявок от ребят из самых разных концов России и даже ближнего зарубежья. Итоги литературного и кинематографического детских конкурсов были объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла в Гатчине 18 ноября.

Произведения, поданные на литературный конкурс, оценивало жюри, которое возглавил писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Ему помогали писатель и журналист, главный редактор журнала «Аврора» Кира Грозная и писатель, член Русского ПЕН-центра Екатерина Варкан.

Победителями литературного конкурса в очередной раз стали юные гатчинцы. В возрастной категории 5-11 лет первое место занял автор рассказа «Клык» Ян Калинин (Гатчина, гимназия имени К.Д. Ушинского, преподаватель Наталья Глуханова). Диплом за третье место был присужден Марии Пуляевой — за сказку «День рождения Бабы-Яги» (Таицкая средняя школа, преподаватель Оксана Вотинцева).

Первое место в возрастной категории 12-18 лет заняла Екатерина Щерба из Луганской Народной Республики (рассказ «Дневник кота»).

Специальный диплом партнера VII детского кинофестиваля журнала «Аврора» присужден Елисею Дмитриеву — за рассказ «Котофейки» (Гатчина, гимназия им. К.Д. Ушинского, преподаватель Нина Езерская). Ещё один специальный диплом партнеры фестиваля передали пятилетнему Всеволоду Васильеву из Пудости (детский сад №47, преподаватель Ольга Лёвкина).

Работы, поданные на киноконкурс фестиваля, рассматривало профессиональное жюри во главе с кинорежиссёром, заслуженным работником культуры России Ириной Евтеевой. Также в жюри вошли Екатерина Варкан, Валерий Попов и заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

В киноконкурсе первое место в возрастной группе от 5 до 11 лет занял анимационный фильм по стихотворению Александра Трубина «Блокадное» (Школа искусств кино и телевидения «Лантан», Тихвин). Среди ребят постарше первое место досталось команде медиацентра «Три кита» (Сертолово) — за социальный ролик-размышление «Неподобные».

Гран-при VII фестиваля «Литература и кино» - детям» был присужден студии компьютерной графики и анимации «КоМарфильм» (Москва) - за мультфильм «Бабушкин кактус» по одноименному произведению Ирины Никулиной.

Специальный диплом фестиваля был присужден самому юному участнику — четырёхлетнему Льву Бурцеву из деревни Большие Колпаны (мультфильм по стихотворению Юлии Прохоровой «Туман», «Вась мам студия», руководитель Юлия Прохорова). Эта же студия получила ещё один диплом - за оригинальное использование фактурного материала в воплощении замысла (пластилиновый мультфильм «Тайна хатифнаттов»).

Диплом за необычное видение мира получил мультипликационный фильм «Чайка» на основе произведения Раисы Паниной «Чайка над морской волной» (Гатчина, детский сад №13, мультстудия «Добрые окна», руководители Светлана Петова, Ольга Полякова, Ирина Фомичева).

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой