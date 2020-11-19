Губернатор Александр Дрозденко: «Локдаун вводить не планируем»

В своем вступительном слове Алла
Астратова рассказала, что в 2020 году безработным гражданам было выплачено
почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве пособий. Кроме
того, с апреля по июнь для материальной поддержки безработных и самозанятых из
бюджета региона выплатили 50,5 миллионов рублей.
Еще без малого 40 миллионов (39 млн
899 тысяч рублей) регион выделил на организацию общественных работ для тех, кто
лишился дохода в период пандемии. Работы начались в конце мая и шли до конца
лета. В настоящее время реализуется похожая программа общественных работ,
средства на нее выделяются из федерального бюджета, с региональным
софинансированием.
Весь год Комитет по труду и занятости
населения работает в усиленном режиме. Для оперативности работы с обращениями
граждан и оказания государственных услуг, а также обеспечения безопасности
клиентов и сотрудников биржи труда, многие процессы в этом году перешли в
онлайн: подача заявления о признании безработным, перерегистрация, заказ
справок и многое другое. Чиновники активно взаимодействуют с гражданами в
социальных сетях – люди часто задают вопросы и получают ответы в аккаунтах
Комитета в «Инстаграме» и «ВКонтакте».
На сегодня наблюдаются позитивные
тенденции. Уровень регистрируемой безработицы плавно снижается: – если в начале
ноября он составлял 3,19%, то в середине ноября он был уже 3,09%. Это говорит о
том, что принятые меры работают, и рынок труда понемногу, но начинает
восстанавливаться.
Журналисты областных СМИ, принявшие
участие в пресс-клубе, задавали вопросы о состоянии рынка труда, переживающего
не лучшие времена из-за пандемии. Алла Астратова рассказала, какие меры
принимаются для стабилизации обстановки, как биржа труда реализует свои функции
в условиях дистанционной работы, какие программы по переобучению предлагаются
центрами занятости населения. В ходе обсуждения была отмечена положительная
роль оплачиваемых общественных работ, благодаря которым многим безработным
удалось временно трудоустроиться. Хорошее нововведение будет взято в регионе на
вооружение.
На вопрос «Гатчинской правды», готова ли
служба занятости помочь гражданам освоить навык удаленной работы, актуальной во
время пандемии, Алла Астратова ответила, что такая деятельность уже
практикуется, и целый ряд направлений продолжает развиваться. На сегодняшний
день служба занятости предлагает желающим несколько специальностей (например,
оператор программы «1С»), которые можно и освоить, и применить в перспективе в
условиях дистанционной работы.
Говоря о ситуации в регионе в целом,
губернатор Александр Дрозденко заверил, что ни о каком закрытии малого,
среднего бизнеса, предприятий, о самоизоляции речь не идет.
«Будем держаться – столько, сколько нам
позволят наши ресурсы здравоохранения. Окончательное решение будем принимать,
исходя из интересов наших граждан. Локдаун в области вводить не планируем», –
подчеркнул Александр Юрьевич.
Екатерина Дзюба