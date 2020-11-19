Губернатор Александр Дрозденко: «Локдаун вводить не планируем»

В своем вступительном слове Алла Астратова рассказала, что в 2020 году безработным гражданам было выплачено почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве пособий. Кроме того, с апреля по июнь для материальной поддержки безработных и самозанятых из бюджета региона выплатили 50,5 миллионов рублей.

Еще без малого 40 миллионов (39 млн 899 тысяч рублей) регион выделил на организацию общественных работ для тех, кто лишился дохода в период пандемии. Работы начались в конце мая и шли до конца лета. В настоящее время реализуется похожая программа общественных работ, средства на нее выделяются из федерального бюджета, с региональным софинансированием.

Весь год Комитет по труду и занятости населения работает в усиленном режиме. Для оперативности работы с обращениями граждан и оказания государственных услуг, а также обеспечения безопасности клиентов и сотрудников биржи труда, многие процессы в этом году перешли в онлайн: подача заявления о признании безработным, перерегистрация, заказ справок и многое другое. Чиновники активно взаимодействуют с гражданами в социальных сетях – люди часто задают вопросы и получают ответы в аккаунтах Комитета в «Инстаграме» и «ВКонтакте».

На сегодня наблюдаются позитивные тенденции. Уровень регистрируемой безработицы плавно снижается: – если в начале ноября он составлял 3,19%, то в середине ноября он был уже 3,09%. Это говорит о том, что принятые меры работают, и рынок труда понемногу, но начинает восстанавливаться.

Журналисты областных СМИ, принявшие участие в пресс-клубе, задавали вопросы о состоянии рынка труда, переживающего не лучшие времена из-за пандемии. Алла Астратова рассказала, какие меры принимаются для стабилизации обстановки, как биржа труда реализует свои функции в условиях дистанционной работы, какие программы по переобучению предлагаются центрами занятости населения. В ходе обсуждения была отмечена положительная роль оплачиваемых общественных работ, благодаря которым многим безработным удалось временно трудоустроиться. Хорошее нововведение будет взято в регионе на вооружение.

На вопрос «Гатчинской правды», готова ли служба занятости помочь гражданам освоить навык удаленной работы, актуальной во время пандемии, Алла Астратова ответила, что такая деятельность уже практикуется, и целый ряд направлений продолжает развиваться. На сегодняшний день служба занятости предлагает желающим несколько специальностей (например, оператор программы «1С»), которые можно и освоить, и применить в перспективе в условиях дистанционной работы.

Говоря о ситуации в регионе в целом, губернатор Александр Дрозденко заверил, что ни о каком закрытии малого, среднего бизнеса, предприятий, о самоизоляции речь не идет.

«Будем держаться – столько, сколько нам позволят наши ресурсы здравоохранения. Окончательное решение будем принимать, исходя из интересов наших граждан. Локдаун в области вводить не планируем», – подчеркнул Александр Юрьевич.

Екатерина Дзюба