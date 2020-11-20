Заячий Ремиз будет освещен и асфальтирован

19-го ноября во время рабочей поездки Александр Дрозденко осмотрел работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые были бесплатно предоставлены многодетным семьям в микрорайоне Заячий Ремиз.

В квартале №10 было выделено 23 земельных участка. Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры давно позади, в 2019 году приступили к строительству. Частично выполнены и продолжаются работы по строительству улично-дорожной сети, сети электроснабжения наружного освещения, сети водоснабжения и водоотведения. Завершение строительства планируется в конце будущего года. Всего на проектирование и строительство было выделено 93,7 млн рублей.

- В план этой рабочей поездки был включен осмотр прежде всего тех проблемных объектов, о которых говорилось еще полгода назад, – сказал Александр Дрозденко. – Конечно, я не мог не посмотреть Заячий Ремиз, где выделялись участки для многодетных семей по 150-му областному закону. Очень много было жалоб: нет дорог, нет линии электропередач, очень тяжело участки осваивать. Вроде они рядом с городом, но ни подъехать, ни подойти. Сегодня мы видим, что первый квартал – 25 участков – получил круговую асфальтовую дорогу, линию электропередач. И дальше мы будем эту работу продолжать. По крайней мере, поддержим Гатчинский район финансированием, – заверил глава региона.

Обеспечение земельных участков для многодетных семей коммуникациями реализуется в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам». В 2020 году из областного бюджета на эти цели было предусмотрено 245,5 млн рублей.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой