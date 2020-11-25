В Гатчине чествовали внешкольных работников

Руководитель Районного центра детского творчества, структурным подразделением которого является центр «Созвездие», Оксана Пугачева поздравила коллег с Днем внешкольного работника, отметив, что именно педагоги дополнительного образования отвечают за всестороннее развитие детей вне основного учебного процесса.

Сегодня в Районный центр детского творчества входит три центра дополнительного образования, которые базируются на семи площадках во всех районах города Гатчины, также занятия проходят на базе школ и детских садов. В центре работают в общей сложности 100 педагогов и обучаются более семи тысяч детей.

В рамках официальной части праздника состоялся педагогический совет на тему «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования».

Почетным гостем торжественной части мероприятия стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, который поздравил педагогов дополнительного образования с профессиональным праздником и рассказал о развитии системы образования в Ленинградской области, которое в том числе направлено на создание комфортных условий для обучающихся и педагогов.

Александр Русских вручил высшую награду областного парламента – Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области за вклад в развитие системы дополнительного образования, творческое отношение к делу педагогу дополнительного образования Оксане Сытник. Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области получила Анна Попова, а благодарность администрации Гатчинского района - Янина Решетникова.

Почетными грамотами комитета образования Гатчинского района награждены педагоги Наталья Елисеева, Надежда Джишкариани, Светлана Доценко, заместители директора по УВР Дарья Иванова и Наталья Аглямова, замдиректора по АХЧ Светлана Лукина.

Грамотами руководства Районного центра детского творчества награждены педагоги Валентина Калалб, Ирина Гринкевич, Павел Дворянкин, Дмитрий Трухан, Александра Пименова, Юлия Виноградова, Маргарита Контанистова, Наталья Печковская, Алексей Решетов, Тамара Трифонова, методист Наталья Мелякова, заместители директора Алевтина Смирнова и Наталья Лисаевич.

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