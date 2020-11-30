«Активный горожанин» - первые итоги работы портала

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Мы внимательно следим за тем, как работает портал, начиная с июня текущего
года. Понимаем, что в данный момент это только стартовый этап, в ходе которого
вместе с жителями мы анализируем работу «Активного горожанина», чтобы сделать
его по-настоящему эффективным рабочим инструментом, - сказала Людмила Нещадим.
Сегодня
жителям Гатчины доступны сразу несколько вариантов диалога с местными органами
власти: письменные обращения через приемную главы районной администрации,
обращения через официальную группу администрации Гатчинского района ВКонтакте,
личные приемы.
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Мы не будем от них отказываться, но в моем представлении все эти варианты
должны быть аккумулированы в одной информационной системе, которая должна
работать в режиме «одного окна». Таким образом мы сможем доносить позицию
администрации до большинства горожан, жители смогут обозначать свои проблемы,
следить за текущий ситуацией по аналогичным запросам и получать обратную связь,
- отметила Людмила Нещадим.
За
время работы информационного портала «Активный горожанин» значительно
расширился классификатор тем, по которым могут обращаться жители Гатчины. Сначала
их было 27, сегодня – порядка ста. Кроме того, существует возможность проводить
на портале опросы среди жителей города для решения актуальных задач. Людмила
Нещадим подчеркнула, что портал еще будет дорабатываться.
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Мне бы хотелось, чтобы как можно больше жителей знали про портал «Активный
горожанин» и присоединялись к нему. Здесь можно обозначить проблему и получить
оперативную обратную связь. Гатчина стала пилотной площадкой для реализации и
тестирования портала «Активный горожанин. От того, как мы продемонстрируем
эффективность его работы, зависит его тиражирование по всей стране, - подчеркнула
Людмила Нещадим.
Уважаемые
жители Гатчины! Присоединяйтесь к порталу «Активный горожанин» по адресу https://gtn.mycity365.ru, рассказывайте о
проблемах, предлагайте решения. Будем на связи!