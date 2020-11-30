«Активный горожанин» - первые итоги работы портала

- Мы внимательно следим за тем, как работает портал, начиная с июня текущего года. Понимаем, что в данный момент это только стартовый этап, в ходе которого вместе с жителями мы анализируем работу «Активного горожанина», чтобы сделать его по-настоящему эффективным рабочим инструментом, - сказала Людмила Нещадим.

Сегодня жителям Гатчины доступны сразу несколько вариантов диалога с местными органами власти: письменные обращения через приемную главы районной администрации, обращения через официальную группу администрации Гатчинского района ВКонтакте, личные приемы.

- Мы не будем от них отказываться, но в моем представлении все эти варианты должны быть аккумулированы в одной информационной системе, которая должна работать в режиме «одного окна». Таким образом мы сможем доносить позицию администрации до большинства горожан, жители смогут обозначать свои проблемы, следить за текущий ситуацией по аналогичным запросам и получать обратную связь, - отметила Людмила Нещадим.

За время работы информационного портала «Активный горожанин» значительно расширился классификатор тем, по которым могут обращаться жители Гатчины. Сначала их было 27, сегодня – порядка ста. Кроме того, существует возможность проводить на портале опросы среди жителей города для решения актуальных задач. Людмила Нещадим подчеркнула, что портал еще будет дорабатываться.

- Мне бы хотелось, чтобы как можно больше жителей знали про портал «Активный горожанин» и присоединялись к нему. Здесь можно обозначить проблему и получить оперативную обратную связь. Гатчина стала пилотной площадкой для реализации и тестирования портала «Активный горожанин. От того, как мы продемонстрируем эффективность его работы, зависит его тиражирование по всей стране, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Уважаемые жители Гатчины! Присоединяйтесь к порталу «Активный горожанин» по адресу https://gtn.mycity365.ru, рассказывайте о проблемах, предлагайте решения. Будем на связи!