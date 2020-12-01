На связи с жителями

Председатель совета ветеранов
Агалатовского сельского поселения Владимир Александрович Ларионов обратился с
вопросом о возможности увеличения числа автомобилей скорой помощи в их
поселении. «Я поручу комитету по здравоохранению, чтобы они выделили до конца
года два дополнительных автомобиля скорой помощи для амбулатории в Вартемягах»,
— сообщил Александр Дрозденко.
Со словами благодарности за работу глава
региона принял видеозвонок из Ресурсного добровольческого центра Ленинградской
области. «Признателен вам за вашу работу, координацию волонтеров: и в
весенне-летний период, и сегодня вы оказываете большую помощь и жителям
области, и нашим медицинским работникам. Вместе с службой социальной защиты вы
раздали более 2,5 млн медицинских масок и мы будем продолжать эту акцию», —
сказал губернатор. Добровольцы обратились к губернатору с просьбой обеспечить
их масками для дальнейшей работы, сегодня 10 тысяч масок будут доставлены в
центр.
Многодетная семья из Гатчинского района
столкнулась с проблемой в получении земельного участка для строительства
собственного дома, получив отказ из-за того, что они воспитывают приемных
детей. «Я поручу фракции партии «Единая Россия», комитету по управлению
государственным имуществом и комитету правового обеспечения подготовить
изменения в областной закон №75, которые уравняют критерии предоставления
земельных участков и для многодетных семей с приемными детьми. Такое решение
будет принято, уверен, депутаты Законодательного собрания нас поддержат», —
заявил Александр Дрозденко.
Напомним, в период с 1 по 10 декабря 2020
года проходит декада личного приема граждан во всех региональных и местных
общественных приемных, приуроченная к 19-летию со дня основания партии «Единая
Россия».