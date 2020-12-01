На связи с жителями

Председатель совета ветеранов Агалатовского сельского поселения Владимир Александрович Ларионов обратился с вопросом о возможности увеличения числа автомобилей скорой помощи в их поселении. «Я поручу комитету по здравоохранению, чтобы они выделили до конца года два дополнительных автомобиля скорой помощи для амбулатории в Вартемягах», — сообщил Александр Дрозденко.

Со словами благодарности за работу глава региона принял видеозвонок из Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. «Признателен вам за вашу работу, координацию волонтеров: и в весенне-летний период, и сегодня вы оказываете большую помощь и жителям области, и нашим медицинским работникам. Вместе с службой социальной защиты вы раздали более 2,5 млн медицинских масок и мы будем продолжать эту акцию», — сказал губернатор. Добровольцы обратились к губернатору с просьбой обеспечить их масками для дальнейшей работы, сегодня 10 тысяч масок будут доставлены в центр.

Многодетная семья из Гатчинского района столкнулась с проблемой в получении земельного участка для строительства собственного дома, получив отказ из-за того, что они воспитывают приемных детей. «Я поручу фракции партии «Единая Россия», комитету по управлению государственным имуществом и комитету правового обеспечения подготовить изменения в областной закон №75, которые уравняют критерии предоставления земельных участков и для многодетных семей с приемными детьми. Такое решение будет принято, уверен, депутаты Законодательного собрания нас поддержат», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, в период с 1 по 10 декабря 2020 года проходит декада личного приема граждан во всех региональных и местных общественных приемных, приуроченная к 19-летию со дня основания партии «Единая Россия».