Законодательное собрание Ленобласти рассмотрит закон «о мусоре»

Важной частью закона
является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с
применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных
перевозчиков. Такое решение позволит сформировать прозрачную отрасль и сделать
максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание
недобросовестных перевозчиков надзорными органами.
Для предотвращения
образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений
в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за
несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей,
для юридических – 1,5 млн. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для
транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.
В новом законе обозначен
запрет на захоронение необработанных отходов к 2023 году.
Новый областной закон
разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду и здоровье человека.