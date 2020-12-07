Законодательное собрание Ленобласти рассмотрит закон «о мусоре»

Законодательное собрание Ленобласти рассмотрит закон «о мусоре»

Важнейший закон, который позволит изменить ситуацию с несанкционированными свалками и навести порядок на «мусорном» рынке, областные законодатели сегодня рассмотрят в первом чтении.

Рубрики : ЖКХ     07 Dec 2020

Важной частью закона является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Такое решение позволит сформировать прозрачную отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами.

Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических – 1,5 млн. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.

В новом законе обозначен запрет на захоронение необработанных отходов к 2023 году.

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+