Законодательное собрание Ленобласти рассмотрит закон «о мусоре»

Важной частью закона является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Такое решение позволит сформировать прозрачную отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами.

Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических – 1,5 млн. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.

В новом законе обозначен запрет на захоронение необработанных отходов к 2023 году.

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека.