Праздник тружеников села

Праздник был организован в онлайн-формате. В зале Гатчинского ДК присутствовали только самые главные гости – руководители сельхозпредприятий и участники церемонии награждения. Праздничные речи, концерт и вручение наград транслировались в прямом эфире.

После видео-блока, напомнившего об успехах Гатчинского района, тружеников села поздравили представители региональной и местной власти.

- У нас есть, чем гордиться. Пандемия пандемией, но мы сегодня с вами достигли колоссальных результатов, - сказал, открывая праздник, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и перечислил с десяток направлений сельского хозяйства, в которых область в передовиках или показывает удивительный рост. Это и рекордный урожай зерна, и объемы производства яйца, мяса птицы, и реализация молочной продукции. Наращивает оборот производство овощей, картофеля. А еще область стала активно выращивать рыбу, креветок и цветы, в три раза увеличилось производство грибов, хороший урожай дают ягодные культуры.

С профессиональным праздником земляков поздравила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. Она отметила, что сельское хозяйство в Ленинградской области уникально, наш регион занимает передовые позиции в России по очень многим показателям.

Агропромышленный комплекс Гатчинского района по производственным и экономическим показателям стабильно занимает ведущее место в Ленинградской области и включает в себя 20 сельскохозяйственных предприятий, восемь предприятий переработки, 54 действующих фермерских хозяйства, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств.

Теплые поздравления прозвучали от главы Гатчинского района Виталия Филоненко и главы администрации Людмилы Нещадим.

- 2020 год стал годом испытаний. Но сегодня мы можем совершенно четко сказать, что какие бы трудности не ставила перед нами жизнь, мы в состоянии с ними справиться. И за это вам огромная благодарность! Наверняка, судят о результатах по цифрам, но для меня в этом году совершенно однозначно основным критерием успеха были вы – люди, которые работают на нашей гатчинской земле, - подчеркнула Людмила Нещадим.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области награждены заместитель директора по животноводству АО «Племенной завод «Красногвардейский» Виктор Шитов, управляющий бригадой «Низковицы» АО «Племенной завод «Пламя» Владимир Спиридонов, инженер- технолог ООО «Славянка М» Сергей Гриднев, мастер участка фасовки АО «Гатчинский комбикормовый завод» Ольга Муттонен.

Благодарность комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области объявлена бригадиру-механику АО « Племенной завод «Красногвардейский» Юрию Маринину, помощнику бригадира фермы «Туганицы» АО «Племзавод «Пламя» Светлане Федоровой, трактористу ЗАО «Племзавод «Черново» Алексею Вожейко, мастерам птицеводства АО «Племенная птицефабрика «Войсковицы» Любовь Вольвич и Ольге Киуру, технику-технологу АО «Гатчинский хлебокомбинат» Анастасии Алексеевой, приемщику- сдатчику этого же предприятия Лидии Ксендиковой.

Еще более десятка человек были награждены Почетными грамотами и Благодарностями администрации Гатчинского района. В числе награжденных техник искусственного осеменения ПЗ «Красногвардейский» Андрей Жекю, инспектор по кадрам ООО «Славянка М» Ирина Хала, ведущий ветеринарный врач ЗАО «Большевик» Дмитрий Шампань, техник по картофелю ЗАО «Искра» Надежда Калинина, глава фермерского хозяйства Алексей Садов и другие лидеры отрасли.

Об успехах гатчинских аграриев красноречиво говорят цифры. По данным за 10 месяцев 2020 года сельскохозяйственными предприятиями района произведено 374 млн штук яиц, 53,4 тысяч тонн молока, 5,7 тысяч тонн мяса скота и птицы в живом весе. Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября 2020 года составило более 18 тысяч. Поголовье коров – более 7,5 тысяч.

Основное поголовье свиней сосредоточено в АО «Племенной завод «Пламя». На 1 ноября 2020 года оно составило 6,3 тысяч голов, было произведено 510 тонн мяса.

Поголовье птицы по Гатчинскому району на эту же дату составило 2,3 млн голов. Реализовано 3,1 тысячи тонн куриного мяса.

В 2020 году произведено 33,4 тысячи тонн зерна; 7,8 тысячи тонн картофеля, 11,1 тысячи тонн овощей.

Кормами собственного производства Гатчинский район на зимний период обеспечен полностью. Заготовлено 43 центнера кормоединиц на фуражную корову.

На развитие сельского хозяйства Гатчинского района было направлено более 460 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

В октябре на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» бронзовую медаль в номинации «Лучший начинающий фермер» получил руководитель фермерского хозяйства «Акваферма» Антон Алексеев, который разводит осетров в Гатчинском районе.

Еще четыре гатчинских фермера - Ирина Швец, Алексей Садов, Евгений Мазур, Игорь Симантьев - прошли конкурсный отбор и получили финансовую поддержку из областного бюджета на общую сумму 15,7 млн рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском районе» в 2020 году выплачены субсидии на увеличение посевных площадей картофеля и овощей в сельхозпредприятиях в сумме 7 млн рублей.

На возмещение гражданам, ведущим личное подсобное и фермерское хозяйство, части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы за два квартала 2020 года сумма поддержки составила более 6 млн рублей.

В 2020 году компания «Галактика» стала «Экспортером года» в Северо-Западном округе. Предприятие по переработке молока заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории крупный бизнес. В прошлом году предприятию удалось заключить контракт на поставки молока и молочных коктейлей в Китай. Всего в 2020 году жители Поднебесной получат более 300 тонн ультрапастеризованного молока разной жирности и фирменных молочных коктейлей из Гатчины.



