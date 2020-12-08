Студентов Ленинградской области приглашают на онлайн-тусовку #Ялка

- Несмотря на все сюрпризы 2020 года, это время оказалось продуктивным для нас. Весной мы успешно завершили третий, а в октябре запустили четвертый сезон олимпиады «Я — профессионал». Наши участники тоже проделали большой путь, и мы хотим подарить им настоящий праздник — но в уже привычном для нас онлайн-формате. 10 декабря студенты смогут подключиться к нашей предновогодней трансляции, принять участие в розыгрышах и челленджах и подвести первые итоги года, — рассказала Валерия Касамара, руководитель олимпиады «Я — профессионал».

В 2020/2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз по 72 различным направлениям. Они охватывают широкий круг профессиональных сфер – от медицины и здравоохранения до инженерных наук. Каждый студент мог зарегистрироваться на одно или несколько направлений.

Регистрация на четвертый сезон олимпиады прошла с 8 октября по 24 ноября. Молодые люди подали 576 012 заявок.

Отборочный онлайн-этап олимпиады проводится с 27 ноября по 13 декабря. Успешные участники онлайн-отбора приглашаются на заключительный этап, который пройдет с середины февраля по конец апреля 2021 года. Итоги олимпиады будут подведены в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады «Я – профессионал» делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

- Наша встреча посвящена подведению промежуточных итогов олимпиады «Я – профессионал» и, конечно, наступающему 2021 году. В Новый год стоит входить подготовленными – с новыми силами и планами на будущее. Уверен, участники олимпиады уже наметили себе цели на следующие 12 месяцев: поступить в магистратуру или аспирантуру, выйти на первую работу по специальности или запустить собственный стартап. Проекты платформы «Россия – страна возможностей» призваны помочь талантливым и амбициозным молодым людям и поддержать их смелые начинания. И уже сейчас я хочу рассказать о полезном и приятном бонусе для дипломантов «Я – профи»: в 2021 году лучшие участники четвертого сезона олимпиады будут приглашены на летний молодежный форум «Территория Смыслов», — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Организаторами проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, ТПУ, Самарский университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ МЭИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ им. А. И. Герцена), а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 российских компаний.