Творчество — против коррупции

Конкурс проводит администрация губернатора и правительства Ленинградской области совместно с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций региона.

Организаторы традиционно задают участникам тематику, которая станет основной для сюжетной линии видеоролика, а развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку ребята определяют самостоятельно. Такой подход позволяет им продемонстрировать собственное представление об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни, задуматься о ее причинах и негативных последствиях. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

Учитывая, что творческое состязание вызывает все больший интерес среди ленинградских школьников, а также по поручению губернатора Ленинградской области в 2021 году увеличено количество номинаций и тематическим направлениям — теперь это могут быть интервью, репортаж, видеоклип или мультфильм.

Первый этап — школьный. До 18 января 2021 года ребятам необходимо подготовить видеоролики и направить их экспертному жюри своих образовательных учреждений. На этом этапе от каждой образовательной организации на муниципальный этап пройдут не более четырех работ.

Второй этап — муниципальный — пройдет с 19 января по 8 февраля 2021 года в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Жюри отберет также не более четырех работ для направления их на областной этап конкурса.

Третий этап — областной — пройдет в администрации Ленинградской области с 10 февраля по 1 марта 2021 года.

По итогам конкурса будут определены победители и лауреаты, которых ждут дипломы и подарки.