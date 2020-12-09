Творчество — против коррупции

Конкурс проводит администрация
губернатора и правительства Ленинградской области совместно с комитетом общего
и профессионального образования Ленинградской области для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций региона.
Организаторы традиционно
задают участникам тематику, которая станет основной для сюжетной линии видеоролика,
а развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку ребята определяют
самостоятельно. Такой подход позволяет им продемонстрировать собственное
представление об особенностях проявления коррупции в повседневной жизни,
задуматься о ее причинах и негативных последствиях. На конкурс принимаются как
индивидуальные, так и коллективные работы.
Учитывая, что творческое
состязание вызывает все больший интерес среди ленинградских школьников, а также
по поручению губернатора Ленинградской области в 2021 году увеличено количество
номинаций и тематическим направлениям — теперь это могут быть интервью,
репортаж, видеоклип или мультфильм.
Первый этап — школьный.
До 18 января 2021 года ребятам необходимо подготовить видеоролики и направить
их экспертному жюри своих образовательных учреждений. На этом этапе от каждой
образовательной организации на муниципальный этап пройдут не более четырех
работ.
Второй этап —
муниципальный — пройдет с 19 января по 8 февраля 2021 года в органах местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Жюри отберет
также не более четырех работ для направления их на областной этап конкурса.
Третий этап — областной —
пройдет в администрации Ленинградской области с 10 февраля по 1 марта 2021
года.
По итогам конкурса будут
определены победители и лауреаты, которых ждут дипломы и подарки.