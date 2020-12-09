Цель акции –
повышение общей правовой грамотности и знания Основного закона России,
популяризация общественно-политических наук. Организаторы уверены, что подобные
мероприятия не только способствуют пониманию ценностей гражданских прав и
обязанностей, но и построению общества с высокой правовой и патриотической
культурой.
Юрий Шаркович, лидер Общественного
движения «Гражданин»: «С помощью Акции мы хотим привить
понимание ценности закона и права. Крайне важно чтобы граждане осознавали не
только свои права, но и обязанности, сознательно стремились к созданию честного
и справедливого правового государства. Мы уверены, и тестирование прошлых лет
подтвердило это, что в стране много неравнодушных людей, которые связывают свое
настоящее и будущее с Россией, которые заинтересованы в строительстве
справедливого общества, где патриотизм, законность и уважение к
государственности занимают достойное место».
Число
участников и география Всероссийского теста на знание Конституции РФ растет с
каждым годом: в 2016 году в Акции принимали участие всего несколько учебных
заведений, а в 2019 году количество участников всех возрастов превысило 280 000
человек по всей России, в тестировании приняли участие русскоговорящие общины в
Греции, Монголии, Гвинеи, Нигерии. Выросло не только количество участников
ежегодной Акции, но и уровень знаний относительно конституционных прав и
обязанностей граждан: за 4 года средний балл поднялся с 6 до 11 из 20 возможных
баллов.
«V
Всероссийский тест на знание Конституции РФ» пройдет в онлайн формате с
использованием любых устройств, имеющих доступ в сеть Интернет, на официальной
онлайн-платформе www.гражданин.дети.
На онлайн площадках В акции сможет принять участие любой желающий старше 12
лет. Уже сейчас свое желание проверить знания организаторам подтвердили
школьники и студенты, ветераны, журналисты и блогеры, общественные деятели и
бизнесмены.
В 2020 году
для всех участников акции запланировано проведение онлайн марафона, в котором
примут участие лидеры общественного мнения, политики, блогеры и многие другие
популярные гости, а также победители, показавшие наилучшие результаты в
тестировании. Партнерская программа с
ВУЗами позволит участникам, набравшим наибольшее количество баллов,
воспользоваться поощрениями в случае поступления в ВУЗы-партнеры Акции.