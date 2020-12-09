Цель акции – повышение общей правовой грамотности и знания Основного закона России, популяризация общественно-политических наук. Организаторы уверены, что подобные мероприятия не только способствуют пониманию ценностей гражданских прав и обязанностей, но и построению общества с высокой правовой и патриотической культурой.

Юрий Шаркович, лидер Общественного движения «Гражданин»: «С помощью Акции мы хотим привить понимание ценности закона и права. Крайне важно чтобы граждане осознавали не только свои права, но и обязанности, сознательно стремились к созданию честного и справедливого правового государства. Мы уверены, и тестирование прошлых лет подтвердило это, что в стране много неравнодушных людей, которые связывают свое настоящее и будущее с Россией, которые заинтересованы в строительстве справедливого общества, где патриотизм, законность и уважение к государственности занимают достойное место».

Число участников и география Всероссийского теста на знание Конституции РФ растет с каждым годом: в 2016 году в Акции принимали участие всего несколько учебных заведений, а в 2019 году количество участников всех возрастов превысило 280 000 человек по всей России, в тестировании приняли участие русскоговорящие общины в Греции, Монголии, Гвинеи, Нигерии. Выросло не только количество участников ежегодной Акции, но и уровень знаний относительно конституционных прав и обязанностей граждан: за 4 года средний балл поднялся с 6 до 11 из 20 возможных баллов.

«V Всероссийский тест на знание Конституции РФ» пройдет в онлайн формате с использованием любых устройств, имеющих доступ в сеть Интернет, на официальной онлайн-платформе www.гражданин.дети. На онлайн площадках В акции сможет принять участие любой желающий старше 12 лет. Уже сейчас свое желание проверить знания организаторам подтвердили школьники и студенты, ветераны, журналисты и блогеры, общественные деятели и бизнесмены.

В 2020 году для всех участников акции запланировано проведение онлайн марафона, в котором примут участие лидеры общественного мнения, политики, блогеры и многие другие популярные гости, а также победители, показавшие наилучшие результаты в тестировании. Партнерская программа с ВУЗами позволит участникам, набравшим наибольшее количество баллов, воспользоваться поощрениями в случае поступления в ВУЗы-партнеры Акции.