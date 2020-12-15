В регионе откроется еще 68 «Точек роста»

«Точки роста» будут созданы на базах школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В течение трех лет планируется открытие 68 современных центров: 24 «Точки роста» появятся в 2021 году, 22 – в 2022 и еще столько же – в 2023 году.

Общий объем финансирования по созданию и оснащению центров составит 106,7 млн рублей. За счет федерального бюджета – 71,5 млн рублей и 35,2 млн рублей – за счет областного бюджета.

На эти средства будет закуплено современное оборудование, необходимое для преподавания химии, физики и биологии.

На сегодняшний день в Ленинградской области успешно функционирует 51 «Точка роста». Таким образом, к 2023 году общее количество центров в регионе достигнет 119.

Напомним, центры «Точка роста» создаются как структурное подразделение школ для повышения охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на обновленной материально–технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.