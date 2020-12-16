В Пудости в огне один мужчина погиб, другой - пострадал

8
декабря в городе Коммунаре+ на улице Сельской в частном доме выгорел потолок на
площади 1 кв. метр. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.
В
тот же день в садоводстве «Политехник» массива «Чаща» сгорел дачный дом. Причина
пожара устанавливается.
Сразу
два пожара произошло 11 декабря. В садоводстве «Магистраль» в результате
неисправности печной трубы частично выгорела баня, а в Вырице в частном доме -
чердачное помещение и кровля.
13
декабря в садоводстве «Генетик» массива «Красницы» сгорела хозпостройка на
заброшенном участке. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём
неустановленным лицом.
На
следующий день в том же массиве, но уже в садоводстве «Корвет», сгорела
времянка. Проводится проверка.
14
декабря в посёлке Высокоключевой в частном доме выгорела комната. В результате
пожара пострадал мужчина 1957 года рождения. Причиной пожара стала
неосторожность при курении.
16 декабря в посёлке Пудость сгорел частный жилой дом. В результате пожара один мужчина погиб, второй доставлен в Гатчинскую КМБ с отравлением продуктами горения. Ведётся дознание.
ОНДиПР
Гатчинского района