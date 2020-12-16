В Пудости в огне один мужчина погиб, другой - пострадал

8 декабря в городе Коммунаре+ на улице Сельской в частном доме выгорел потолок на площади 1 кв. метр. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

В тот же день в садоводстве «Политехник» массива «Чаща» сгорел дачный дом. Причина пожара устанавливается.

Сразу два пожара произошло 11 декабря. В садоводстве «Магистраль» в результате неисправности печной трубы частично выгорела баня, а в Вырице в частном доме - чердачное помещение и кровля.

13 декабря в садоводстве «Генетик» массива «Красницы» сгорела хозпостройка на заброшенном участке. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

На следующий день в том же массиве, но уже в садоводстве «Корвет», сгорела времянка. Проводится проверка.

14 декабря в посёлке Высокоключевой в частном доме выгорела комната. В результате пожара пострадал мужчина 1957 года рождения. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

16 декабря в посёлке Пудость сгорел частный жилой дом. В результате пожара один мужчина погиб, второй доставлен в Гатчинскую КМБ с отравлением продуктами горения. Ведётся дознание.

ОНДиПР Гатчинского района