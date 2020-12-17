Ждём вакцину от ковида?

Закрывают отдельно взятые группы и классы

COVID-19 регистрируется в детских садах и школах, однако действия Роспотребнадзора направлены не на закрытие учреждения в целом, а на проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Изолируются отдельные классы и детсадовские группы – там, где у детей подтверждается коронавирус.

Так, в связи с болезнью детей (подтвержденные случаи ковида), в Гатчине в школе № 8 на дистанционное обучение переведен 11-й класс, в школе № 5 – первый, в лицее № 3 – два девятых класса, в школе № 9 дистанционно учится третий класс, в школе № 2 – девятый. В Сиверской школе № 3 на дистанционном обучении находятся три класса – восьмой, девятый и одиннадцатый, в Пригородной – первый класс и седьмой, в Коммунарской школе № 2 дистанционно учится первый класс. В Вырицкой школе № 1 на «дистанционку» ушли три класса – пятый, седьмой и девятый.

В некоторых детских садах на карантин закрыты отдельные группы. В частности, в дошкольном отделении Сиверской гимназии – две группы, одна дошкольная группа в Сусанинской школе.

Некоторые классы в школах города и района обучаются дистанционно в связи с тем, что учителя находятся на больничном. Однако далеко не всегда это связано с коронавирусом – сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ накладывает свой отпечаток. В ближайшую неделю дистанционное обучение почти во всех классах должно закончиться. Под медицинским наблюдением находится большое количество учеников и преподавателей, но коронавирусная инфекция подтверждена в единичных случаях.

Если в семье ковид…

По закону, лица, находящиеся в тесном контакте с инфицированным, обязаны быть изолированы – это контакты первой категории риска. Эта категория контактных изолируется по месту жительства и наблюдается медработниками в течение 14 дней. Если за это время симптомы заболевания не появятся, контактные лица выписываются. В случае, если появляются симптомы коронавируса, назначается обследование на COVID-19. Например, если у кого-то из родителей – подтвержденный ковид, ребенок даже с отрицательным тестом на коронавирус не посещает школу или детский сад вплоть до окончания 14-дневного карантина.

Если заболевание протекает бессимптомно, пациента наблюдают и после одного отрицательного теста выписывают. Если же человек продолжает оставаться источником инфекции, карантинные мероприятия продлеваются.

Кого обследуют бесплатно?

Бесплатно тестируются на COVID-19 лица, у которых установлены клинические проявления ковида, пневмония, а также лица старше 65 лет с подозрением на коронавирусную инфекцию и те, кто был в контакте с заболевшими. При условии, что у контактного лица появились симптомы заболевания. Но в любом случае решение о назначении тестирования принимает лечащий врач. Если врач не усматривает симптоматики коронавирусной инфекции, то бесплатного тестирования не назначат.

Если человек не соответствует «ковидным» критериям, но хочет сделать тест на коронавирус, обследоваться придется платно.

Все сведения о подтвержденных случаях ковида, независимо от того, сделано тестирование платно или бесплатно, направляются в Центр гигиены и эпидемиологии, где каждому случаю присваивается эпидномер. Эпидномер актуален только для врача: самому пациенту этот номер не нужен и выяснять его в Роспотребнадозре и Центре гигиены и эпидемиологии не надо.

Больше 18 не собираться

В соответствии со складывающей эпидемической ситуацией, в начале нового года и, тем более, в праздник обстановка будет оставаться напряженной. Поэтому ограничительные меры, установленные в Ленинградской области, оправданны: зрелищно-развлекательные мероприятия в закрытых помещениях запрещены с 23 до 6 часов; в это время общепит работает только по заказам навынос. Все массовые мероприятия – будь то свадьба или похороны, новогодние корпоративы, разрешены числом не более 18 человек. Новогодние «гуляния», которые раньше проходили шумно и весело на площадях и центральных улицах Гатчины, будут транслироваться для зрителей в онлайн-формате.

Медики и Роспотребнадзор ждут вакцину, массовое применение которой еще не началось. Только после начала антиковидной прививочной кампании можно будет надеяться на какой-то прогноз.

В области завершается вакцинация против сезонного гриппа и ОРВИ. Жители Гатчинского района проявили активность и сознательность: привились 75% от запланированного числа.

Подготовила Екатерина Дзюба