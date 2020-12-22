Главная ёлка страны придёт в каждый дом

Представление называется «Пятое время года или кто придумал Новый год». Детей ждет виртуальное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения, Россию Петровских времен. Сюжет связывает темы традиций и инноваций, использования книг и гаджетов.

Премьерный показ главной елки страны планируется на телеканале «Карусель» 31 декабря в 18.00 по московскому времени. Повторные показы запланированы на 7 января 2021 года в 19.30 и 13 января в 17.00.

Новый год в Кремле для детей со всей страны впервые был организован Московской федерацией профсоюзов в 1953 году и с тех пор проводится каждый год. В этом году из-за пандемии коронавируса было решено провести Кремлевскую ёлку без зрителей, но с телевизионной трансляцией. Кремлевская елка проходит участии Управления делами Президента РФ, Государственного Кремлевского дворца и Правительства Москвы.