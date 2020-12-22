В новогодние каникулы Гатчинский дворец будет работать!

Гатчинский дворец 30 декабря и со 2 по 10 января можно посетить только в составе организованных экскурсий при условии неукоснительного соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Гатчина».
В новогодние каникулы
будут проводиться экскурсии «Маскарад в Гатчинском дворце», «Личные комнаты
Романовых», «В традициях Рождества», «Аудиенция у императора Павла», билеты на
которые можно приобрети не менее чем за сутки и только на сайте
музея-заповедника.
Приоратский дворец 30 декабря работает только
по предварительной записи, а со 2 по 10 января – только в составе
организованной экскурсии «Замок мечты», билеты на которую можно приобрести не
менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.
Для граждан льготных категорий, указанных на
сайте музея-заповедника, доступны бесплатные вечерние сеансы в парадных залах
Гатчинского дворца – только по предварительной записи по телефону
+7-813-719-34-92. Льгот на посещение личных комнат семьи Романовых и
Приоратского дворца 30 декабря и со 2 по 10 января нет.
31 декабря 2020 года и 11-12 января 2021 года
– выходные дни.
С 13 января 2021 года музей-заповедник
«Гатчина» работает в обычном режиме.
Фото Ольги Фирсовой