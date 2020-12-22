В новогодние каникулы Гатчинский дворец будет работать!

В новогодние каникулы Гатчинский дворец будет работать!

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области дало положительный ответ на обращение комитета по культуре Санкт-Петербурга о работе музея-заповедника «Гатчина» с 30 декабря по 10 января 2021 года. Таким образом, музей-заповедник «Гатчина» - единственный в системе комитета по культуре Санкт-Петербурга и один из немногих крупнейших музеев России, который будет доступен для посещения в новогодние каникулы.

Рубрики : Культура     22 Dec 2020

Гатчинский дворец 30 декабря и со 2 по 10 января можно посетить только в составе организованных экскурсий при условии неукоснительного соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Гатчина».

В новогодние каникулы будут проводиться экскурсии «Маскарад в Гатчинском дворце», «Личные комнаты Романовых», «В традициях Рождества», «Аудиенция у императора Павла», билеты на которые можно приобрети не менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.

 Приоратский дворец 30 декабря работает только по предварительной записи, а со 2 по 10 января – только в составе организованной экскурсии «Замок мечты», билеты на которую можно приобрести не менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.

 Для граждан льготных категорий, указанных на сайте музея-заповедника, доступны бесплатные вечерние сеансы в парадных залах Гатчинского дворца – только по предварительной записи по телефону +7-813-719-34-92. Льгот на посещение личных комнат семьи Романовых и Приоратского дворца 30 декабря и со 2 по 10 января нет.

 31 декабря 2020 года и 11-12 января 2021 года – выходные дни.

 С 13 января 2021 года музей-заповедник «Гатчина» работает в обычном режиме.


Фото Ольги Фирсовой

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