Александр Дрозденко: «В Ленинградской области сложно выстроить вертикаль власти»

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Чтобы закон работал идеально, у каждого муниципалитета должно быть идеальное
финансирование, чтобы решать все проблемы. Но у нас половина муниципалитетов не
имеют собственных доходов на зарплату, содержание коммунального хозяйства,
уличное освещение и отопление. При этом жителям все равно, кто виноват в том,
что в квартире холодно, у подъезда не горит фонарь, а дорога до школы или
работы разбита. Поэтому вертикаль власти необходима – мы будем спрашивать с
глав администраций за использование субсидий и принимать соответствующие
кадровые решения, - пояснил губернатор.
Александр
Дрозденко особо подчеркнул, что 80 % вопросов, с которыми к нему обращаются
жители региона, могут быть решены на уровне местной власти, но по разным
причинам остаются открытыми.
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Жители мне говорят, что обращаться к местным властям – бесполезно. Так вот,
чтобы было полезно, нужны рычаги влияния. Мы не будем вмешиваться в процесс, но
спрашивать за бюджетные деньги будем, - сказал он.