Александр Дрозденко: «В Ленинградской области сложно выстроить вертикаль власти»

- Чтобы закон работал идеально, у каждого муниципалитета должно быть идеальное финансирование, чтобы решать все проблемы. Но у нас половина муниципалитетов не имеют собственных доходов на зарплату, содержание коммунального хозяйства, уличное освещение и отопление. При этом жителям все равно, кто виноват в том, что в квартире холодно, у подъезда не горит фонарь, а дорога до школы или работы разбита. Поэтому вертикаль власти необходима – мы будем спрашивать с глав администраций за использование субсидий и принимать соответствующие кадровые решения, - пояснил губернатор.

Александр Дрозденко особо подчеркнул, что 80 % вопросов, с которыми к нему обращаются жители региона, могут быть решены на уровне местной власти, но по разным причинам остаются открытыми.

- Жители мне говорят, что обращаться к местным властям – бесполезно. Так вот, чтобы было полезно, нужны рычаги влияния. Мы не будем вмешиваться в процесс, но спрашивать за бюджетные деньги будем, - сказал он.