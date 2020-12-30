Александр Дрозденко: «Строгий костюм – моя спецодежда»

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Мой гардероб – двух видов: рабочий и нерабочий. Для меня строгий костюм – это
спецодежда. Костюмы и рубашки покупаю готовые, на заказ не шью. Придерживаюсь
консервативных традиций, они – беспроигрышные. Экспериментирую только с цветом
носков. Стригусь уже много лет в одном и том же месте. Однажды дочка помогала
мне выбирать спортивный костюм в магазине, и продавец ее долго расспрашивал,
правда ли, что это я. Не ожидал увидеть меня в магазине, - сказал он.
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