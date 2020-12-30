Общественная палата Гатчинского района: итоги и планы

В заседании приняла участие заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. От руководства района она выразила благодарность членам палаты за проделанную работу, актуальность поднимаемых вопросов, помощь в реализации задач, поставленных перед органами местного самоуправления. Председатель Общественной палаты Марк Кравчук и самые активные члены палаты были поощрены благодарственными письмами администрации.

Свои поздравления в адрес коллег прислал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. «Вы теперь столичная палата – должны быть примером для остальных», - отметил Юрий Трусов.

Марк Кравчук, открывая заседание, отметил, что несмотря на непростой «коронавирусный» год, Общественная палата продолжила, в том числе в дистанционном формате, активную работу. За отчетный период было проведено пять заседаний совета Общественной палаты (из них три – онлайн), три заседания палаты (два онлайн), восемь заседаний комиссий, три заседания рабочей группы, один круглый стол и два конкурса. Члены палаты приняли участие в десятках общественно-значимых мероприятий, в том числе в круглом столе Общественной палаты Ленинградской области по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

Более подробно об итогах работы Общественной палаты Гатчинского муниципального района в 2020 году рассказали председатели комиссий Общественной палаты Людмила Голубева, Анатолий Горбатенко, Игорь Королев и Ирина Цыпкайкина.

В течение года в ходе проведения мероприятий было поднято много вопросов, решение которых, по мнению членов комиссии, было важным и необходимым для жителей Гатчины и района. К сожалению, с марта 2020 года в работу комиссий, как и всей нашей страны, вмешалась пандемия коронавируса, планы мероприятий пришлось откорректировать. Некоторые мероприятия перенесены на следующий год. Но и сделано немало.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работа была начата с мероприятий по подготовке к празднованию юбилея. Для оценки состояния воинских мемориалов и памятников члены палаты провели рейд, по результатам которого были направлены рекомендации в адрес всех, от кого зависит содержание мест боевой славы.

Председатель комиссии по вопросам общественной безопасности Ирина Цыпкайкина рассказал о подготовке круглого стола по вопросам «мусорной реформы». Комиссия продолжает работу по заброшенным зданиям. Были выработаны рекомендации для понуждения собственников к надлежащей охране и закрытию территории объектов, а также скорейшей достройки, реконструкции или полноценной консервации данных объектов, либо их сноса. В следующем году члены комиссии планируют поднять вопрос об организации борьбы с борщевиком.

Подводя итоги работы комиссии по социальной политике, Людмила Голубева отметила, что при непосредственном участии палаты был запущен сайт «Зал спортивной славы», открылся кабинет спортивной медицины, проведен этап областного конкурсы «Мое семейное древо» среди школьников. В следующем году конкурс творческих работ среди учащихся «Мой школьный музей – 2021» будет посвящен 90-летию газеты «Гатчинская правда». На контроле остаются такие вопросы, как размещение бюро медико-социальной экспертизы в Гатчине, открытие галереи почетных граждан Гатчинского района, обеспечение первичной медицинской помощи.

Также Людмила Голубева обобщила итоги круглого стола, который был посвящен социально-экономическому положению жителей района старше 70 лет. В ходе встречи были разработаны рекомендации в адрес комитета соцзащиты Ленобласти, районной администрации, Гатчинской КМБ и некоммерческих организаций.

Вопросы организации обслуживания внутридомового газового оборудования, исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов и организация вывоза мусора рассматривались на комиссии по ЖКХ. Об итогах этой работы доложил председатель комиссии Александр Горбатенко.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Королев отметил участие общественных организаций в проведении районных мероприятий, праздников и встреч по укреплению межнациональных отношений. В следующем году комиссия нацелена рассмотреть вопрос о развитии и популяризации культуры ингерманландских финнов.

Палата утвердила план работы на 2021 год. В числе других мероприятий в него вошли подготовка и проведение круглых столов о ходе реализации в Гатчинском районе реформы в сфере обращения с отходами и о перспективе развития некоммерческого сектора.



