Сергей Коняев: «Вместе мы справимся с любыми проблемами»

- Сергей Васильевич, как в целом, вы можете оценить 2020 год?

- Текущий год можно смело назвать годом вызовов для всех нас. Мы пересмотрели свое отношение ко многим сферам жизни, научились жить в новых реалиях. Параллельно с оперативным реагированием на срочные нужды системы здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом мы продолжали реализовывать текущие проекты и выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, сегодня все силы направлены на борьбу с пандемией, лечение пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и вакцинацию населения.

- Не могу не спросить, переболели ли вы коронавирусом?

- Да, ковид не обошел и меня стороной, несмотря на постоянное ношение маски в общественных местах и другие меры защиты. Сначала лечился дома, затем госпитализировали в Сиверскую больницу, проходил лечение в Ленинградской областной клинической больнице. Благодарю всех врачей и медсестер за помощь. Они действительно находятся на передовой пандемии. Сегодня уже вернулся к работе, но предстоит еще реабилитационный период. Поэтому призываю всех жителей Гатчины и Гатчинского района беречь свое здоровье.

- Какие мероприятия вы можете назвать для себя знаковыми в 2020 году?

- Для меня очень важно, что смог поздравить ветеранов в преддверии празднования Великой Победы. В апреле мы посетили более 150 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников и участников партизанского движения Гатчинского района. Наши встречи проходили с соблюдением всех мер безопасности. Мы вручали юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, областного парламента, администрации Гатчинского района.

Лично для меня было важно увидеть каждого из ветеранов здоровым и в хорошем расположении духа, поддержать и справиться об их нуждах. Жаль, что юбилейный год победы нашей страны в Великой Отечественной войне не удалось отметить с запланированным размахом, но мы еще все наверстаем. Главное, сегодня беречь здоровье наших стариков.

Также лично принимал участие в благоустройстве памятника на месте братского захоронения советских воинов и мирных жителей в поселке Дружноселье. Совместно с членами общественного движения «Волонтеры Победы» стал участником Всероссийской акции «Палисадник Победы», в рамках которой члены партии «Единая Россия» благоустраивали и высаживали кустарники и цветы у домов ветеранов, на территории братских захоронений, в тематических парках. Принял участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.

- Знаю, что вы принимали участие в акциях по борьбе с пандемией, какие-то организовывали сами. Расскажите об этом подробнее.

- Когда Сиверскую больницу переоборудовали в ковидный госпиталь весной текущего года, приобрел для медиков, живущих в режиме обсервации стиральную машину, кулеры и запас питьевой воды.

Предприниматели Ленинградской области из регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» поддержали акцию «Помоги учиться», объявленную главой региона. На собранные средства мы приобрели 26 ноутбуков для школьников.

Сегодня принимаю участие в помощи жителям Гатчины и Гатчинского района, которую организует волонтерский штаб «Единой России». Передал через своих помощников очередной запас питьевой воды и МФУ для Сиверской больницы и продуктовые наборы для нуждающихся семей. Также принял участие в акции «С Новым годом, ветеран!» и многих других.

- Удалось ли вам отдохнуть в этом году?

- Свой отпуск летом, когда пандемия пошла на спад, мы решили посвятить посещению Москвы, новых музеев и памятных мест, открытых в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Показали внучке Красную площадь, мемориал Советскому солдату, парк Зарядье, музей Великой Отечественной войны, мавзолей Ленина и новый главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот», а также заехали в город Ржев. Здесь расположен уникальный памятник – статуя советского солдата на вершине искусственного холма. Развевающаяся за его спиной плащ-палатка переходит в разлетающуюся стаю журавлей.

Также с семьей посещали достопримечательности Ленинградской области, с друзьям ездили на рыбалку.

- Какие изменения произошли в вашей работе в парламенте?

- В 2020 году совместно с правительством Ленинградской области приняли множество законодательных актов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса региона. После того, как мой коллега – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Фагимович Гилязов возглавил администрацию Выборгского района, депутаты областного парламента поддержали мою кандидатуру на должность председателя постоянной депутатской комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, в которой ранее был заместителем председателя. В следующем году нам предстоит много работы, связанной с комплексным социально-экономическим развитием региона, выстраиванием внешнеэкономических связей.

- Какие у вас планы на 2021 год в Сиверском избирательном округе № 18?

- Хотелось бы, чтобы проект благоустройства центральной части поселка Сиверский попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Мы провели большую работу на местном уровне, чтобы разработать по-настоящему достойный проект развития данной территории. Здесь же в Сиверском будем продолжать благоустраивать мемориал «Строганов Мост». В 2020 году мне удалось решить вопрос с выделением средств на благоустройство памятного места, в следующем году будем обсуждать его дальнейшее развитие.

Александр Дрозденко объявил 2021 год – Годом чистой воды, когда будет разработана 10-летняя программа по очистке водоемов региона. В конце декабря 2019 года на встрече областного парламента с главой региона выступал с докладом о необходимости восстановления и сохранения реки Оредеж. Мое обращение было основано на многочисленных запросах, поступающих в приемную партии «Единой России» от жителей Сиверского, Вырицкого и Рождественского поселений, обеспокоенных судьбой реки Оредеж. По итогам встречи было принято решение начать трехлетний мониторинг экологического состояния реки Оредеж. Также мы будем приводить в порядок очистные сооружения в Сиверском, Белогорке и Вырице, так как при сохранении стоков в реку федеральный закон не позволяет заниматься очисткой водного объекта. После этого мы будем подавать заявку на получение федерального финансирования для очистки реки. Мое выступление поддержали коллеги по парламенту от Гатчинского, Волосовского и Лужского районов, которые дали свое согласие войти в общественный совет по данному вопросу. Планов много, но главный из них – в своей работе ориентироваться на запросы жителей Гатчинского района.

В уходящем году хочу пожелать всем жителям Гатчинского района и Ленинградской области крепкого здоровья, оптимизма и веры. Вместе мы справимся с любыми проблемами.