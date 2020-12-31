Александр Дрозденко о льготном проезде к соседям и обратно

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Еще два – три года назад этот вопрос стоял остро, так как жители Ленинградской
области не могли воспользоваться своим льготами на территории наших соседей.
Там работали только федеральные льготы, - рассказал Александр Дрозденко в ходе
итоговой пресс-конференции.
В
результате было принято решение и подписаны гарантийные обязательства, по
которым все льготники, прописанные в Социальном кодексе Ленинградской области,
могут пользоваться своими преференциями в наземном и подземном транспорте
Санкт-Петербурга. В 2020 году региональному бюджету это обойдется в 4,5 млрд
рублей. При этом, список льготников продолжает расширяться. Так, в него
добавили студентов и многодетные семьи, которые уже успели прислать Александру
Дрозденко несколько благодарственных писем.