Александр Дрозденко о льготном проезде к соседям и обратно

- Еще два – три года назад этот вопрос стоял остро, так как жители Ленинградской области не могли воспользоваться своим льготами на территории наших соседей. Там работали только федеральные льготы, - рассказал Александр Дрозденко в ходе итоговой пресс-конференции.

В результате было принято решение и подписаны гарантийные обязательства, по которым все льготники, прописанные в Социальном кодексе Ленинградской области, могут пользоваться своими преференциями в наземном и подземном транспорте Санкт-Петербурга. В 2020 году региональному бюджету это обойдется в 4,5 млрд рублей. При этом, список льготников продолжает расширяться. Так, в него добавили студентов и многодетные семьи, которые уже успели прислать Александру Дрозденко несколько благодарственных писем.