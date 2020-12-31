Нам по пути: женщина и успех

На протяжении 2020 года в рамках медиапроекта «Стать успешной» мы знакомили вас с женщинами, которые не боятся брать инициативу в свои руки, идут к заветной мечте, реализуют самые смелые планы, меняя не только свою, но и жизнь окружающих к лучшему.

Рубрики : Общество     31 Dec 2020
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