Новогодний подарок ребятам из «Журавушки»!

Надежда Александровна
Мурашова привезла поздравление с Новым годом от лица Дирекции особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга и передала слова благодарности за
плодотворное сотрудничество в сфере экологического просвещения. Благодарность
от директора учреждения была вручена педагогу Людмиле Ионасовне Чиринскайте –
за многолетнее сотрудничество в сфере экологического просвещения и активное
участие в эколого-просветительских мероприятиях.
В подарок воспитанникам
творческого объединения «Экологическое краеведение» наши друзья передали
буклеты об охраняемых территориях и 80 книжек-раскрасок с изображением редких
животных и растений.
Спасибо, друзья! Мы рады,
что вы у нас есть!
Юлия Микулина, зам. директора Дом творчества «Журавушка»