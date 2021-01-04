Новогодний подарок ребятам из «Журавушки»!

Надежда Александровна Мурашова привезла поздравление с Новым годом от лица Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и передала слова благодарности за плодотворное сотрудничество в сфере экологического просвещения. Благодарность от директора учреждения была вручена педагогу Людмиле Ионасовне Чиринскайте – за многолетнее сотрудничество в сфере экологического просвещения и активное участие в эколого-просветительских мероприятиях.

В подарок воспитанникам творческого объединения «Экологическое краеведение» наши друзья передали буклеты об охраняемых территориях и 80 книжек-раскрасок с изображением редких животных и растений.

Спасибо, друзья! Мы рады, что вы у нас есть!

Юлия Микулина, зам. директора Дом творчества «Журавушка»