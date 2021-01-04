Новогодний подарок ребятам из «Журавушки»!

Новогодний подарок ребятам из «Журавушки»!

В конце декабря к ребятам из Дома творчества «Журавушка» приезжала Снегурочка с подарками!

Рубрики : Общество     04 Jan 2021

Надежда Александровна Мурашова привезла поздравление с Новым годом от лица Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и передала слова благодарности за плодотворное сотрудничество в сфере экологического просвещения. Благодарность от директора учреждения была вручена педагогу Людмиле Ионасовне Чиринскайте – за многолетнее сотрудничество в сфере экологического просвещения и активное участие в эколого-просветительских мероприятиях.

В подарок воспитанникам творческого объединения «Экологическое краеведение» наши друзья передали буклеты об охраняемых территориях и 80 книжек-раскрасок с изображением редких животных и растений.

Спасибо, друзья! Мы рады, что вы у нас есть!

Юлия Микулина, зам. директора Дом творчества «Журавушка»

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+