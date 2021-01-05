Ключи сусанинским новосёлам!

В канун Нового года ключи от благоустроенных квартир получили три семьи – жители Сусанинского сельского поселения Гатчинского района.
29-го
декабря в рамках реализации мероприятий «Ликвидация аварийного жилья на
территории Ленинградской области» в Сусанинском поселении расселили аварийный
фонд по адресу: ст. Владимирская, ул. Железнодорожная, дом 4. Новоселами стали
три семьи.
Администрация
Сусанинского поселения выражает благодарность семье Чудинович за мебель,
предоставленную для Екатерины Семеновны Сизевой, 1929 г.р., а также благодарит
спортсменов футбольной и хоккейной команды Сусанинского поселения за помощь в
организации ее переезда в новую квартиру в Кобралово
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