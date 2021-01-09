Весомые победы Андрея Шарапова

50-летний
спортсмен-любитель, президент спортивного клуба «Новый Свет» Андрей Шарапов -
человек настойчивый и целеустремленный. В этом году он поставил задачу собрать
комплект наград с четырех международных турниров по гиревому спорту. И
собрал!
Золотые медали четырех
турниров, а скорее памятные знаки, как пазлы, складываются в единое целое:
четырехугольник с гербом России в центре. Выглядит впечатляюще.
Самые весомые (они,
действительно, тяжелые) личные успехи 2020 года Андрея Шарапова – это победы в
международных турнирах: «Гиревые войны» в онлайн режиме, «Золотой тигр» в
Екатеринбурге, «Железная битва» в Челябинске и «Белые ночи» в Санкт-Петербурге,