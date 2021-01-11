За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать

Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Это не значит, что ее надо возить с собой. Карта будет электронной. Она должна быть оформлена в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца. Если на конкретный автомобиль ее не окажется, то водителя или собственника машины оштрафуют.

На техосмотре сделают две фотографии с указанием координат места съемки и времени: перед началом диагностики и по завершении процесса. Координаты места съемки автомобиля должны соответствовать координатам пункта ТО, которые указаны в реестре операторов техосмотра.

Фотографии будут загружаться в ЕАИСТО. Без загрузки первого фото нельзя начать оформлять диагностическую карту. Без загрузки второго - завершить ее оформление. Разница во времени между первой и второй фотографиями в пять минут покажет, что автомобиль диагностику не проходил. Это повод для Госавтоинспекции аннулировать диагностическую карту. Эксперту, оформившему такую карту, будет грозить дисквалификация.

Техосмотр автобусов с 1 марта будет проводиться при участии сотрудника Госавтоинспекции. Автобусы будут проверять по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД.

Техническое состояние проверяет эксперт и заносит результаты в сформированную им в ЕАИСТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет результаты и также подписывает диагностическую карту усиленной квалифицированной электронной подписью.

В связи с вступлением в силу новых правил, раньше срока проходить ТО не требуется.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/10/za-otsutstvie-tehosmotra-s-1-marta-budut-shtrafovat.html

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