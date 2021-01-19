Семь медалей по грэпплингу

В результате, золотую медаль завевала Ангелина Архипенко.
На втором месте – Александр Хабек и Тимофей
Неверов. Бронзу присудили Артёму Морарь, Глебу Шикалову, Максиму Челнокову,
Андрею Бирюкову.
Воспитанники гатчинского клуба единоборств ММА gatchina fight team приняли участие в Открытом кубке Ленинградской области по грэпплингу.
В результате, золотую медаль завевала Ангелина Архипенко.
На втором месте – Александр Хабек и Тимофей
Неверов. Бронзу присудили Артёму Морарь, Глебу Шикалову, Максиму Челнокову,
Андрею Бирюкову.
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