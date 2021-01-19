Семь медалей по грэпплингу

Семь медалей по грэпплингу

Воспитанники гатчинского клуба единоборств ММА gatchina fight team приняли участие в Открытом кубке Ленинградской области по грэпплингу.

Рубрики : Спорт     19 Jan 2021

В результате, золотую медаль завевала Ангелина Архипенко. 

На втором месте – Александр Хабек и Тимофей Неверов. Бронзу присудили Артёму Морарь, Глебу Шикалову, Максиму Челнокову, Андрею Бирюкову.

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