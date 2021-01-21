«Гатчинская правда» встречает 90-летний юбилей

«Гатчинская правда» в истории моей семьи

В семьях многих гатчинцев хранятся старые номера и вырезки из газеты «Гатчинская правда». Почему они дороги вашей семье? Как эта публикация повлияла на вашу жизнь или жизнь ваших родных? Чем помогла вам газетная статья? Расскажите об этом. Самые интересные рассказы будут опубликованы, а их авторы получат призы.

«Гатчинская правда» на «Крыльях Пегаса»

Мы объявляем поэтический конкурс – присылайте в редакцию ваши посвящения «Гатчинской правде». Мы ждем стихотворения о газете или жизни журналистов, басни, юморески, частушки. Лучшие будут опубликованы, а авторы получат призы.

С «Гатчинской правдой» по жизни

Вы любите путешествовать, у вас интересные увлечения, семейные хобби - примите участие в конкурсе оригинальных фотографий с газетой «Гатчинская правда». Ваши снимки будут размещены в нашей группе в социальной сети. Кто получит больше лайков – тому специальный приз «Гатчинской правды».

Это наш общий праздник!

Юбиляры-ровесники «Гатчинской правды», объединяйтесь! Поздравляем всех, кто родился в 1931 году! Какую роль в вашей судьбе сыграла «Гатчинская правда»? Пишите, звоните, приглашайте в гости – мы расскажем о 90-летних юбилярах на страницах нашей газеты.

В один день с газетой

День рождения «Гатчинской правды» – 15 мая. Вы тоже родились в этот день? Давайте познакомимся. Присылайте свои фотографии (2-3) и небольшой рассказ о себе. Ваши рассказы будут опубликованы, а лучшие – отмечены спецпризом.

ТОП-90

На конкурс принимаются любые достижения и интересные факты, связанные с цифрой 90. Кто поднимет пудовую гирю 90 раз? Кто испечет 90 пирожков? Кто посадит 90 саженцев? Или придумает 90 комплиментов нашей газете? Предлагайте свои варианты рекордов с цифрой 90 - в честь 90-летия «Гатчинской правды», и о вас узнает огромная аудитория читателей нашей газеты.

Конкурсы продлятся до конца апреля 2021 года. Итоги будут подведены в праздничном выпуске, посвященном юбилею.

Связывайтесь с нами в соцсетях «ВКонтакте», присылайте конкурсные работы по электронной почте: gtnpravda@mail.ru или по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, д.15, редакция газеты «Гатчинская правда».