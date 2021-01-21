Стрельба по собакам закончилась уголовным делом

В октябре хозяин лабрадора, проходя с собакой по улице Урицкого мимо дома № 22, услышал, как пес взвизгнул. Хозяин подумал, что лабрадор порезал лапу. Но дома выяснилось, что это не порез, а рана округлой формы, значительно выше ступни.

…В ноябре хозяйка шпицев, проходя со своими собачками в том же месте, прочувствовала на себе результат выстрела. Пуля прошла по касательной: по куртке что-то быстро чиркнуло и с металлическим звуком отскочило от асфальта. Женщина успела заметить небольшой металлический шарик, испугалась и быстро ушла домой.

Потом собаководы узнали, что и летом – предположительно, из окна дома на Урицкого, велась стрельба. В том числе по собакам.

Стреляли, судя по всему, из пневматики. Граждане понесли заявления в полицию. Полиция начала проверку, но дело сначала не возбудили.

Гатчинская городская прокуратура отменила незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. 18-го января по требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Гатчинскому району по заявлению хозяев раненного лабрадора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ: хулиганство.

Из материалов проверки следует, что в октябре, поздно вечером, неустановленное лицо в общественном месте из хулиганских побуждений, пренебрегая нормами поведения и морали, находясь на крышах гаражей на улице Урицкого, произвело выстрелы из неустановленного предмета по собаке, принадлежащей гражданке В. В результате пуля попала в лапу собаке.

Ведется расследование.