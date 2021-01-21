Стрельба по собакам закончилась уголовным делом

В октябре хозяин
лабрадора, проходя с собакой по улице Урицкого мимо дома № 22, услышал, как пес
взвизгнул. Хозяин подумал, что лабрадор порезал лапу. Но дома выяснилось, что
это не порез, а рана округлой формы, значительно выше ступни.
…В ноябре хозяйка шпицев,
проходя со своими собачками в том же месте, прочувствовала на себе результат
выстрела. Пуля прошла по касательной: по куртке что-то быстро чиркнуло и с
металлическим звуком отскочило от асфальта. Женщина успела заметить небольшой
металлический шарик, испугалась и быстро ушла домой.
Потом собаководы узнали,
что и летом – предположительно, из окна дома на Урицкого, велась стрельба. В
том числе по собакам.
Стреляли, судя по всему,
из пневматики. Граждане понесли заявления в полицию. Полиция начала проверку,
но дело сначала не возбудили.
Гатчинская городская
прокуратура отменила незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. 18-го
января по требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Гатчинскому
району по заявлению хозяев раненного лабрадора было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 213 УК РФ: хулиганство.
Из материалов проверки
следует, что в октябре, поздно вечером, неустановленное лицо в общественном
месте из хулиганских побуждений, пренебрегая нормами поведения и морали,
находясь на крышах гаражей на улице Урицкого, произвело выстрелы из
неустановленного предмета по собаке, принадлежащей гражданке В. В результате
пуля попала в лапу собаке.
Ведется расследование.