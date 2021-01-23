Фильм-концерт – в подарок от творческих коллективов

В этом году нет
возможности отметить эти праздники массовыми мероприятиями – с возложением
цветов у памятников, братских захоронений, с приглашением ветеранов на
праздничные концерты. Поэтому Комитет по культуре и туризму Гатчинского
муниципального района, Гатчинский городской Дом культуры готовятся к съемке
фильма-концерта, посвященного этим знаменательным событиям.
21 и 22 января на
улицах города и района можно было увидеть ретро-технику, творческие коллективы,
съемочную бригаду, актеров и режиссеров.
«Снимали в городе,
в парке, на различных площадках и у мемориалов. Замерзли страшно, но гордость
от проделанной работы есть! Мы твердо и уверенно идем к своей цели – порадовать
наших жителей итоговым результатом», – поделились создатели фильма после
первого дня съемок.
22 января прошли очередные
съемки. Они проходили в разных местах: в Гатчине на Красноармейском проспекте,
улицах Киргетова, Соборной, площади Победы, в парке, а также в п. Войсковицы, д.
Парицы, д. Борницкий Лес.
«Мы ставили для
себя такую задачу: охватить, как можно больше мест, связанных с опаленной боями
родной землей. Хотели, чтобы как можно больше коллективов района приняли
участие в создании фильма! Усталость накапливается, но работы впереди очень
много. Есть еще целых четыре дня, чтобы все задуманное обязательно
реализовалось! Спасибо всем, кто следит за нашей работой и поддерживает нас», -
поделились участники творческого процесса.
Фильм-концерт
можно будет посмотреть на канале «Ореол-ТВ» 27 января в 18.00.
Фото организаторов
съемок