Фильм-концерт – в подарок от творческих коллективов

В этом году нет возможности отметить эти праздники массовыми мероприятиями – с возложением цветов у памятников, братских захоронений, с приглашением ветеранов на праздничные концерты. Поэтому Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Гатчинский городской Дом культуры готовятся к съемке фильма-концерта, посвященного этим знаменательным событиям.

21 и 22 января на улицах города и района можно было увидеть ретро-технику, творческие коллективы, съемочную бригаду, актеров и режиссеров.

«Снимали в городе, в парке, на различных площадках и у мемориалов. Замерзли страшно, но гордость от проделанной работы есть! Мы твердо и уверенно идем к своей цели – порадовать наших жителей итоговым результатом», – поделились создатели фильма после первого дня съемок.

22 января прошли очередные съемки. Они проходили в разных местах: в Гатчине на Красноармейском проспекте, улицах Киргетова, Соборной, площади Победы, в парке, а также в п. Войсковицы, д. Парицы, д. Борницкий Лес.

«Мы ставили для себя такую задачу: охватить, как можно больше мест, связанных с опаленной боями родной землей. Хотели, чтобы как можно больше коллективов района приняли участие в создании фильма! Усталость накапливается, но работы впереди очень много. Есть еще целых четыре дня, чтобы все задуманное обязательно реализовалось! Спасибо всем, кто следит за нашей работой и поддерживает нас», - поделились участники творческого процесса.

Фильм-концерт можно будет посмотреть на канале «Ореол-ТВ» 27 января в 18.00.

Фото организаторов съемок