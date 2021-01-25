Музей «Наследие» представит Гатчинский район на областном конкурсе

Музей «Наследие» представит Гатчинский район на областном конкурсе

Завершился муниципальный этап смотра-конкурса музеев образовательных организаций Гатчинского района. Организатором конкурса выступил Районный центр детского творчества.

Рубрики : Общество     25 Jan 2021

Свои конкурсные материалы продемонстрировали представители Гатчинской школы № 7, Кобринской школы, Высокоключевой школы.

В конкурсную комиссию вошли представители Дома творчества «Журавушка», Централизованной библиотечной системы города Гатчины, Информационно-методического центра, родительского Совета Гатчинского района.

Победителем смотра-конкурса музеев стал историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7, которым руководит заместитель директора образовательного учреждения Светлана Максимова.

Историко-краеведческий музей «Наследие» примет участие в областном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений Ленинградской области.

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