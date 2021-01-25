Музей «Наследие» представит Гатчинский район на областном конкурсе

Свои конкурсные материалы продемонстрировали представители Гатчинской школы № 7, Кобринской школы, Высокоключевой
школы.
В конкурсную комиссию вошли представители Дома
творчества «Журавушка», Централизованной библиотечной системы города Гатчины,
Информационно-методического центра, родительского Совета Гатчинского района.
Победителем смотра-конкурса музеев стал
историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7, которым руководит
заместитель директора образовательного учреждения Светлана Максимова.
Историко-краеведческий музей «Наследие» примет
участие в областном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений
Ленинградской области.