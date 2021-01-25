«Студенческий десант» в Гатчинской полиции

Всероссийская
профилактическая акция «Студенческий десант» проходила с 19 по 23 января и была
приурочена к Дню российского студенчества. Ознакомительные экскурсии по
подразделениям УМВД России по Гатчинскому району были проведены для студентов
технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и
технологий и старшеклассников Гатчинской школы №11.
Сотрудники
полиции совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Гатчинскому
району, членами ветеранской организации рассказали о деятельности органов
внутренних дел, добровольных народных дружин, о правилах поступления на службу,
а также ответили на вопросы ребят.
Экскурсанты
ознакомились с работой дежурной части, специального приемника для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, пообщались с кинологами и их
четвероногими напарниками. Пожалуй, самый большой интерес вызвало посещение
экспертно-криминалистического отдела, где рассказ сотрудника сопровождался
демонстрацией инструментов и оборудования, используемых при раскрытии
преступлений.