«Студенческий десант» в Гатчинской полиции

«Студенческий десант» в Гатчинской полиции

Накануне Дня российского студенчества гатчинские полицейские присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Рубрики : Молодежь     25 Jan 2021

Всероссийская профилактическая акция «Студенческий десант» проходила с 19 по 23 января и была приурочена к Дню российского студенчества. Ознакомительные экскурсии по подразделениям УМВД России по Гатчинскому району были проведены для студентов технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий и старшеклассников Гатчинской школы №11.

Сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району, членами ветеранской организации рассказали о деятельности органов внутренних дел, добровольных народных дружин, о правилах поступления на службу, а также ответили на вопросы ребят.

Экскурсанты ознакомились с работой дежурной части, специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, пообщались с кинологами и их четвероногими напарниками. Пожалуй, самый большой интерес вызвало посещение экспертно-криминалистического отдела, где рассказ сотрудника сопровождался демонстрацией инструментов и оборудования, используемых при раскрытии преступлений.


 

 

 

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