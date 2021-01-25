В Гатчине за сутки 23 новых covid-пациента

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 374 человек, 3 943 из их числа – 90,1 % - выздоровели. Скончались 66 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 25 января коронавирусная инфекция диагностирована у 29 375 человек, 25 852 человека поправился, 371 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 88,0 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1833 человек (выздоровели 1638),

- г. Коммунар – 273 человека (выздоровели 262),

- п. Сиверский – 243 человека (выздоровели 228),

- п. Вырица – 219 человек (выздоровели 206),

- п. Тайцы – 132 человека (выздоровели 128),

- п. Новый Свет – 122 человека (выздоровели 118),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 80 человек (выздоровели 74),

- д. Большие Колпаны – 77 человека (выздоровели 71),

- с. Никольское – 69 человек (выздоровели 67),

- п. Дружная Горка – 68 человек (выздоровели 63),

- п. Пудость – 68 человек (выздоровели 65),

- п. Войсковицы – 51 человек (выздоровели 49),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Сяськелево – 41 человек (выздоровели 37),

- п. Терволово – 42 человека (выздоровели 38),

- д. Лампово – 39 человек (выздоровели 37),

- д. Малые Колпаны – 38 человек (выздоровели 36),

- п. Семрино – 37 человек (выздоровели 28),

- п. Елизаветино – 31 человек (выздоровели 28),

- д. Белогорка – 27 человек (выздоровели 23),

- д. Батово – 25 человек (выздоровели 22),

- п. Лукаши – 23 человека (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 23 человека (выздоровели 20),

- д. Пудомяги – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Мины – 23 человек (выздоровели 15),

- п. Кобралово – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Старосиверская – 22 человека (выздоровели 17),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- с. Рождествено – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Сусанино – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 16 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 13),

- п. Торфяное – 14 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 9),

- д. Сокколово – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Нижняя – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Большое Верево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Меньково – 9 человек (выздоровели 8),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково, Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный, д. Ивановка (Пудостьское), д. Горки (Веревское СП) – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща, п. Прибытково – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, п. Кобринское, д. Кобрино, д. Реболово, д. Вохоново – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, д. Бугры, д. Дони – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Коммолово - по 1 человеку.