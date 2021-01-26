Новый памятник на Дороге жизни

По словам руководителей
фонда Сергея Дмитришина и Артура Аванесяна, создание памятника следует
приурочить к восьмидесятой годовщине прорыва блокадного кольца. «Мы хотим
внести вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в период блокады
Ленинграда. Я надеюсь, что руководство Ленинградской области нас услышит и
благое намерение будет воплощено в жизнь», — поделился А.Аванесян.
Одна из создателей
проекта Татьяна Аксёненко рассказала о том, как родилась сама идея: «Мы
посетили мемориал «Разорванное кольцо» и сильно прониклись увиденным, однако
нам показалось, что ансамблю не хватает памятника обычным людям — тем, кто
трудился на Дороге жизни под постоянными бомбежками. Сразу родилась мысль о «необезличенном»
монументе с фигурами людей, которые изо дня в день совершали этот подвиг.
Талантливый скульптор Анна Старцева уже выполнила эскиз проекта. В его основе —
карта Ладожского озера, на которой отчетливо видна дорога, одновременно и
разделяющая, и объединяющая скульптурные группы. Мы очень хотим сделать
памятник в бронзе, на четверть выше человеческого роста».
По замыслу авторов, «Люди
Дороги жизни» будут представлены двумя скульптурными группами: на одной стороне
дороги — жители блокадного Ленинграда, не сдавшие город ценой собственных
жизней; на другой — красноармейцы, героически бившиеся с врагом и разорвавшие
кольцо блокады. Фигуры будут символизировать собой взаимопомощь, силу духа и
патриотизм. На постаменте также предполагается установить информационную
сводку, отражающую вклад «Людей Дороги жизни» в общее дело Победы над
фашистской Германией.
Идею уже поддержал
руководитель музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов: «Мы
сейчас как раз занимаемся проектированием нового парка с двумя смотровыми
площадками, который должен расположиться на территории комплекса. Я думаю,
памятник хорошо впишется в парковый ансамбль — для него есть место на берегу
Ладожского озера. Если правительство Ленинградской области поддержит эту идею —
будем только рады!»
Предложенный Центром
помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов монумент
может стать уникальным в Ленинградской области, благодаря своей концепции,
исполнению и выбранному месту. Именно по нашему региону проходила легендарная
транспортная артерия, снабжавшая блокадный город и спасшая тысячи жизней, и как
же хочется, чтобы памятник «Люди Дороги жизни» превратился из небольшого эскиза
в полноразмерный символ благодарности нашим предкам!
Дорога жизни —
единственная транспортная магистраль, которая во время Великой Отечественной
войны связывала блокадный Ленинград со страной. Дорога проходила по Ладожскому
озеру (в период навигации — по воде, зимой — по льду) и действовала с 12
сентября 1941-го по 30 марта 1943-го.
За 564 дня ее
существования в Ленинград были доставлены 1 615 000 тонн грузов, большую часть
которых составили продовольствие, медикаменты и топливо. Из города было
эвакуировано свыше 1 376 000 человек, в первую очередь — детей и женщин.
Во время блокады на
Ледовой дороге жизни работало около 4000 автомобилей. Более 1000 из них, то
есть почти каждый четвертый, не вернулось из рейса, провалившись под лед,
заблудившись в пурге, попав под авианалет или артобстрел, ведь враг вел
настоящую охоту на тех, кто поддерживал жизнь в отрезанном от страны
Ленинграде.