Новый памятник на Дороге жизни

По словам руководителей фонда Сергея Дмитришина и Артура Аванесяна, создание памятника следует приурочить к восьмидесятой годовщине прорыва блокадного кольца. «Мы хотим внести вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в период блокады Ленинграда. Я надеюсь, что руководство Ленинградской области нас услышит и благое намерение будет воплощено в жизнь», — поделился А.Аванесян.

Одна из создателей проекта Татьяна Аксёненко рассказала о том, как родилась сама идея: «Мы посетили мемориал «Разорванное кольцо» и сильно прониклись увиденным, однако нам показалось, что ансамблю не хватает памятника обычным людям — тем, кто трудился на Дороге жизни под постоянными бомбежками. Сразу родилась мысль о «необезличенном» монументе с фигурами людей, которые изо дня в день совершали этот подвиг. Талантливый скульптор Анна Старцева уже выполнила эскиз проекта. В его основе — карта Ладожского озера, на которой отчетливо видна дорога, одновременно и разделяющая, и объединяющая скульптурные группы. Мы очень хотим сделать памятник в бронзе, на четверть выше человеческого роста».

По замыслу авторов, «Люди Дороги жизни» будут представлены двумя скульптурными группами: на одной стороне дороги — жители блокадного Ленинграда, не сдавшие город ценой собственных жизней; на другой — красноармейцы, героически бившиеся с врагом и разорвавшие кольцо блокады. Фигуры будут символизировать собой взаимопомощь, силу духа и патриотизм. На постаменте также предполагается установить информационную сводку, отражающую вклад «Людей Дороги жизни» в общее дело Победы над фашистской Германией.

Идею уже поддержал руководитель музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов: «Мы сейчас как раз занимаемся проектированием нового парка с двумя смотровыми площадками, который должен расположиться на территории комплекса. Я думаю, памятник хорошо впишется в парковый ансамбль — для него есть место на берегу Ладожского озера. Если правительство Ленинградской области поддержит эту идею — будем только рады!»

Предложенный Центром помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов монумент может стать уникальным в Ленинградской области, благодаря своей концепции, исполнению и выбранному месту. Именно по нашему региону проходила легендарная транспортная артерия, снабжавшая блокадный город и спасшая тысячи жизней, и как же хочется, чтобы памятник «Люди Дороги жизни» превратился из небольшого эскиза в полноразмерный символ благодарности нашим предкам!

Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, которая во время Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград со страной. Дорога проходила по Ладожскому озеру (в период навигации — по воде, зимой — по льду) и действовала с 12 сентября 1941-го по 30 марта 1943-го.

За 564 дня ее существования в Ленинград были доставлены 1 615 000 тонн грузов, большую часть которых составили продовольствие, медикаменты и топливо. Из города было эвакуировано свыше 1 376 000 человек, в первую очередь — детей и женщин.

Во время блокады на Ледовой дороге жизни работало около 4000 автомобилей. Более 1000 из них, то есть почти каждый четвертый, не вернулось из рейса, провалившись под лед, заблудившись в пурге, попав под авианалет или артобстрел, ведь враг вел настоящую охоту на тех, кто поддерживал жизнь в отрезанном от страны Ленинграде.



