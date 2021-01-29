Лего-день у гатчинских дошколят

Лего-день у гатчинских дошколят

А вы знали, что 28 января – Международный день Лего? Ребята из детского сада №51 г. Гатчины знали о нем и готовились заранее.

Рубрики : Образование     29 Jan 2021

Воспитанники младшей группы «Непоседы» с начала года посещают кружок «Лего-детки» под руководством Яны Алексеевны. Еженедельно у ребят проходят увлекательные занятия с использованием разнообразных видов конструктора: от «Lego Soft» (большие мягкие модули) до «Lego Education».

Не секрет, что конструктор «Лего» - это не только полезная игрушка, развивающая конструкторские способности и мелкую моторику, но и отличный педагогический инструмент для формирования коммуникативных навыков, познавательного и речевого развития, развития воображения и мышления.

Мы рады, что наши малыши с удовольствием посещают Лего-комнату. Спасибо Оле Кирк Кристиансу – изобретателю и основателю компании Лего, за возможность использования такого увлекательного оборудования. Ребята растут и развиваются вместе с конструктором Лего. И кто знает, возможно, эта полезная игрушка сможет стать серьезным увлечением и даже повлиять на выбор будущей профессии ребенка.

Ирина Беззубенко, заведующая детским садом

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