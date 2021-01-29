Лего-день у гатчинских дошколят

Воспитанники младшей группы «Непоседы» с начала
года посещают кружок «Лего-детки» под руководством Яны Алексеевны. Еженедельно
у ребят проходят увлекательные занятия с использованием разнообразных видов
конструктора: от «Lego Soft» (большие мягкие модули) до «Lego Education».
Не секрет, что конструктор «Лего» - это не только
полезная игрушка, развивающая конструкторские способности и мелкую моторику, но
и отличный педагогический инструмент для формирования коммуникативных навыков,
познавательного и речевого развития, развития воображения и мышления.
Мы рады, что наши малыши с удовольствием посещают
Лего-комнату. Спасибо Оле Кирк Кристиансу – изобретателю и основателю компании Лего,
за возможность использования такого увлекательного оборудования. Ребята растут
и развиваются вместе с конструктором Лего. И кто знает, возможно, эта полезная
игрушка сможет стать серьезным увлечением и даже повлиять на выбор будущей
профессии ребенка.
Ирина
Беззубенко, заведующая детским садом