Лего-день у гатчинских дошколят

Воспитанники младшей группы «Непоседы» с начала года посещают кружок «Лего-детки» под руководством Яны Алексеевны. Еженедельно у ребят проходят увлекательные занятия с использованием разнообразных видов конструктора: от «Lego Soft» (большие мягкие модули) до «Lego Education».

Не секрет, что конструктор «Лего» - это не только полезная игрушка, развивающая конструкторские способности и мелкую моторику, но и отличный педагогический инструмент для формирования коммуникативных навыков, познавательного и речевого развития, развития воображения и мышления.

Мы рады, что наши малыши с удовольствием посещают Лего-комнату. Спасибо Оле Кирк Кристиансу – изобретателю и основателю компании Лего, за возможность использования такого увлекательного оборудования. Ребята растут и развиваются вместе с конструктором Лего. И кто знает, возможно, эта полезная игрушка сможет стать серьезным увлечением и даже повлиять на выбор будущей профессии ребенка.

Ирина Беззубенко, заведующая детским садом