В Гатчине открылся коворкинг-центр: добро пожаловать!

«Победа», действительно, преобразилась. Коворкинг-центр расположился в той части здания, которую раньше занимали кассы и гардероб. Чтобы оценить масштаб преобразований, сюда стоит зайти и убедиться лично. Это не только стильно и красиво, но исключительно функционально. От прошлого осталась только историческая облицовка стен.

Коворкинг с английского дословно переводится как «совместно работающие» (англ. coworking). В Ленинградской области коворкинг-центры уже существуют в нескольких городах. Как говорил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, «современной молодежи нужны современные пространства, которые предоставляют возможности как для работы, так и для отдыха. Поэтому коворкинг-центры должны быть открыты в каждом городе Ленинградской области. Особенно это актуально для территорий с интенсивной жилой застройкой, где проживает большое количество молодых людей». Со временем областной комитет по молодежной политике рассчитывает открыть сеть молодежных общественных пространств во всех поселениях с населением свыше 10 тысяч человек.

- Мы с радостью видим, как гостеприимно встречает кинотеатр «Победа» каждого, кто приходит в его залы. Здесь открылось новое выставочное пространство, где сейчас проходит персональная выставка директора Детской художественной школы г. Гатчина Марины Атаманюк. 28 января мы открыли коворкинг-центр, где будет собираться не только молодежь, но и различные организации, которым нужно место для проведения конференций и совещаний, - сказал председатель комитета по культуре и туризму Сергей Никитин.

В Гатчине новое общественное пространство организовано и работает по утвержденным стандартам деятельности молодежных коворкинг-центров на территории муниципальных образований Ленинградской области. Коворкинг оформлен в утвержденном стиле и оснащен, как предписано брендбуком.

- Сегодня коворкинг-центры популярны и пользуются спросом, - отмечает директор киноконцертного зала Александр Рогинкин. - С момента создания проекта до открытия центра нам потребовалось около трех месяцев. Сегодня это единственный молодежный коворкинг-центр в Ленобласти, которой выполнен в соответствии с брендбуком. Основная аудитория, для которой создан центр, - молодежь от 14 до 35 лет, и соответственно, направление его деятельности - молодежная политика. Проект был реализован за счет областной субсидии с софинансированием комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - на оснащение материально-технической базы и комитета по культуре и туризму Гатчинского района – на капитальный ремонт помещения для размещения центра.

Гатчинский коворкинг-центр включает: классическое пространство для совместной работы, оснащенное компьютерами и интернетом, переговорную комнату на 5-6 человек с плазменной панелью и магнитной доской, мини-офис и кафе, где всегда будет чай, кофе, печенье и снеки.

Мини-офис на три рабочих места - закрытая зона, может использоваться репетиторами и самозанятыми, а также всеми желающими, когда большой зал уже арендован. Здесь каждый может найти для себя временное или постоянное место работы, своего рода коллективный офис. Но не только.

В общем помещении коворкинг-центра есть библиотека. Книги разные: от фантастики до философии. Как утверждают молодые администраторы, представлено все, что сегодня актуально. Очень популярно вечером проводить коллективные настольные игры. Их тоже подобрали с учетом запросов современной аудитории. Организация игр будет по предварительной записи, вход за символическую плату.

Молодежный коворкинг-центр будет предоставлять помещение и рабочие места на безвозмездной основе, как это прописано в положении о молодежных коворкинг-центрах Ленинградской области, и по договорам на платной основе. Получить бесплатно помещение для занятия полезным делом могут и молодежные объединения, в том числе школьники. В планах – ввести абонемент, чтобы у резидентов, которые будут заниматься здесь бесплатно, и у нерезидентов было фиксированное рабочее место.

Для всех желающих, так сказать, с улицы, центр будет работать по принципу антикафе с платой ориентировочно 150 рублей за час. Туда будет включаться печать на черно-белом принтере, рабочее место с компьютером и интернетом, чашка кофе. И родители детей, которые приходят заниматься в ЦТЮ, могут быть совершенно спокойны. Школьники могут прийти сюда после школы, пообщаться, попить чая и пойти на занятия в ЦТЮ. Такой, своего рода, перевалочный пункт между школой и дополнительными занятиями.

Более подробная информация в группе: https://vk.com/kovorking_gtn.

Для посещения коворкинг-центра вам нужно записаться в сообществе, нажав на кнопку в меню «Хочу посетить», и прийти в указанное время с документом, удостоверяющим личность (паспорт, права, студенческий и т.д.), либо просто прийти в центр и записаться при входе.



