В Гатчине открылся коворкинг-центр: добро пожаловать!

«Победа», действительно,
преобразилась. Коворкинг-центр расположился в той части здания, которую раньше
занимали кассы и гардероб. Чтобы оценить масштаб преобразований, сюда стоит
зайти и убедиться лично. Это не только стильно и красиво, но исключительно
функционально. От прошлого осталась только историческая облицовка стен.
Коворкинг с английского
дословно переводится как «совместно работающие» (англ. coworking). В
Ленинградской области коворкинг-центры уже существуют в нескольких городах. Как
говорил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, «современной молодежи нужны
современные пространства, которые предоставляют возможности как для работы, так
и для отдыха. Поэтому коворкинг-центры должны быть открыты в каждом городе
Ленинградской области. Особенно это актуально для территорий с интенсивной
жилой застройкой, где проживает большое количество молодых людей». Со временем
областной комитет по молодежной политике рассчитывает открыть сеть молодежных
общественных пространств во всех поселениях с населением свыше 10 тысяч
человек.
- Мы с радостью видим,
как гостеприимно встречает кинотеатр «Победа» каждого, кто приходит в его залы.
Здесь открылось новое выставочное пространство, где сейчас проходит
персональная выставка директора Детской художественной школы г. Гатчина Марины
Атаманюк. 28 января мы открыли коворкинг-центр, где будет собираться не только
молодежь, но и различные организации, которым нужно место для проведения
конференций и совещаний, - сказал председатель комитета по культуре и туризму
Сергей Никитин.
В Гатчине новое
общественное пространство организовано и работает по утвержденным стандартам
деятельности молодежных коворкинг-центров на территории муниципальных
образований Ленинградской области. Коворкинг оформлен в утвержденном стиле и
оснащен, как предписано брендбуком.
- Сегодня
коворкинг-центры популярны и пользуются спросом, - отмечает директор
киноконцертного зала Александр Рогинкин. - С момента создания проекта до
открытия центра нам потребовалось около трех месяцев. Сегодня это единственный
молодежный коворкинг-центр в Ленобласти, которой выполнен в соответствии с
брендбуком. Основная аудитория, для которой создан центр, - молодежь от 14 до
35 лет, и соответственно, направление его деятельности - молодежная политика.
Проект был реализован за счет областной субсидии с софинансированием комитета
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - на оснащение
материально-технической базы и комитета по культуре и туризму Гатчинского
района – на капитальный ремонт помещения для размещения центра.
Гатчинский
коворкинг-центр включает: классическое пространство для совместной работы,
оснащенное компьютерами и интернетом, переговорную комнату на 5-6 человек с
плазменной панелью и магнитной доской, мини-офис и кафе, где всегда будет чай,
кофе, печенье и снеки.
Мини-офис на три рабочих
места - закрытая зона, может использоваться репетиторами и самозанятыми, а
также всеми желающими, когда большой зал уже арендован. Здесь каждый может
найти для себя временное или постоянное место работы, своего рода коллективный
офис. Но не только.
В общем помещении
коворкинг-центра есть библиотека. Книги разные: от фантастики до философии. Как
утверждают молодые администраторы, представлено все, что сегодня актуально.
Очень популярно вечером проводить коллективные настольные игры. Их тоже
подобрали с учетом запросов современной аудитории. Организация игр будет по
предварительной записи, вход за символическую плату.
Молодежный
коворкинг-центр будет предоставлять помещение и рабочие места на безвозмездной
основе, как это прописано в положении о молодежных коворкинг-центрах
Ленинградской области, и по договорам на платной основе. Получить бесплатно
помещение для занятия полезным делом могут и молодежные объединения, в том
числе школьники. В планах – ввести абонемент, чтобы у резидентов, которые будут
заниматься здесь бесплатно, и у нерезидентов было фиксированное рабочее
место.
Для всех желающих, так
сказать, с улицы, центр будет работать по принципу антикафе с платой
ориентировочно 150 рублей за час. Туда будет включаться печать на черно-белом
принтере, рабочее место с компьютером и интернетом, чашка кофе. И родители
детей, которые приходят заниматься в ЦТЮ, могут быть совершенно спокойны.
Школьники могут прийти сюда после школы, пообщаться, попить чая и пойти на
занятия в ЦТЮ. Такой, своего рода, перевалочный пункт между школой и
дополнительными занятиями.
Более подробная информация
в группе: https://vk.com/kovorking_gtn.
Для посещения
коворкинг-центра вам нужно записаться в сообществе, нажав на кнопку в меню
«Хочу посетить», и прийти в указанное время с документом, удостоверяющим
личность (паспорт, права, студенческий и т.д.), либо просто прийти в центр и
записаться при входе.