Лукашевская школа преображается!

Реновация - процесс сложный и не быстрый. Как рассказал директор Лукашевской школы Максим Анатольевич Миронков, в период проведения реновации вскрылись конструктивные и строительные недостатки, просчеты строителей и проектировщиков школы. Здание школы старое, поэтому все нужно сделать основательно и аккуратно, чем и занимается сейчас ремонтная бригада.

В процессе ремонта здания Лукашевской школы уже проведены масштабные работы. Первым делом, сняли штукатурку, вскрыли все полы, подвели воду в каждый класс, смонтировали новую канализацию, заменили 95% аварийных перегородок. Затем залили новые полы, сделали перепланировку части помещений, оборудовали душевые (их никогда не было в школе) в спортивных раздевалках, сделали малый спортзал для силовых и контактных видов спорта. А еще обновили пищеблок и обеденный зал, сейчас специалисты делают проводку и вентиляцию.

На очереди - монтаж новых окон, дверей, сантехники и чистовая отделка.

Татьяна Можаева