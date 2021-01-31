Лукашевская школа преображается!

Реновация - процесс сложный и не
быстрый. Как рассказал директор Лукашевской школы Максим Анатольевич Миронков,
в период проведения реновации вскрылись конструктивные и строительные
недостатки, просчеты строителей и проектировщиков школы. Здание школы старое,
поэтому все нужно сделать основательно и аккуратно, чем и занимается сейчас
ремонтная бригада.
В процессе ремонта здания
Лукашевской школы уже проведены масштабные работы. Первым делом, сняли
штукатурку, вскрыли все полы, подвели воду в каждый класс, смонтировали новую
канализацию, заменили 95% аварийных перегородок. Затем залили новые полы,
сделали перепланировку части помещений, оборудовали душевые (их никогда не было
в школе) в спортивных раздевалках, сделали малый спортзал для силовых и
контактных видов спорта. А еще обновили пищеблок и обеденный зал, сейчас
специалисты делают проводку и вентиляцию.
На очереди - монтаж новых окон,
дверей, сантехники и чистовая отделка.
Татьяна Можаева