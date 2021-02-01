Танцуем и побеждаем!

Три дня в прямом эфире любители танца наблюдали и восхищались, переживали и верили в каждого участника турниров. Эти официальные соревнования организовала Федерация танцевального спорта Ленинградской области. Честь самой Ленинградской области отстаивали 50 пар, вышедших на паркет 95 раз, из семи танцевальных коллективов, два из которых - из города Гатчины.

Двенадцать пар - воспитанники Владимира, Людмилы и Марины Карпуниных представляли городскую школу спортивного бального танца «Олимпия».

Вот с такими результатами танцоры «Олимпии» поднялись на пьедестал:

- пара Андрей Дмитриев - Екатерина Леонова завоевали третье место в категории «RS –Молодежь+Взрослые» и четвертое месте в категории «Взрослые – Стандарт»;

- пара Владимир Карпунин - Мария Денисенко завоевала два четвертых места в категории «Молодежь – Стандарт» и «Молодежь – Двоеборье» и седьмое место в категории «Молодежь – Латина»;

- пара Михаил Глуханов - Ольга Романенко заняла два шестых места в категориях «Юниоры -1 Стандарт» и «Юниоры – 1 Двоеборье».

Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» под руководством Натальи Седовой на этих состязаниях был представлен начинающими танцорами. Новички получали соревновательный опыт и, как считает Наталья Николаевна, с этой задачей справились вполне успешно.

Татьяна Можаева

Фото предоставлены участниками соревнований