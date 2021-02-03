Объявлены призёры конкурса блогеров, посвященного Всероссийской переписи населения

В номинации «Аудиопроект
от 5000 подписчиков» первое место занял
подкаст «КритМышь».
В номинации «Аудиопроект
до 5000 подписчиков» лучшим признан подкаст «Ценная инфа».
В номинации «Текстовый
проект от 10000 подписчиков» жюри присудило победу Telegram-каналу «Теперь
живите с этим». Второе здесь получил проект Strana.Life. Третье - «мне19».
Конкурс мультимедийных
проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020
года. С этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих различных
площадок и каналов в интернете и соцсетях.
Конкурсанты могли снять
видео или записать серию подкастов, сделать ряд постов или выбрать любой другой
формат. Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном из аспектов
переписи и был интересен аудитории.
Во время конкурса
Медиаофис переписи провел для участников серию встреч с топовыми блогерами,
известными ведущими и журналистами. Они рассказывали, как работать с такими
важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и подход к
аудитории.
На втором этапе конкурса
жюри отобрало лучшие работы, авторы которых получили премии на реализацию своих
идей. По результатам творческого медийного состязания были выбраны победители,
которым удалось создать по-настоящему интересные и популярные проекты.
Напомним, Всероссийская
перепись населения пройдет в 2021 году. На труднодоступных территориях страны
она началась осенью 2020-го. Узнать о процедуре переписи подробнее можно по
ссылке: www.strana2020.ru/landing/censusgoing.php