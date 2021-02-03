Объявлены призёры конкурса блогеров, посвященного Всероссийской переписи населения

В номинации «Аудиопроект от 5000 подписчиков» первое место занял подкаст «КритМышь».

В номинации «Аудиопроект до 5000 подписчиков» лучшим признан подкаст «Ценная инфа».

В номинации «Текстовый проект от 10000 подписчиков» жюри присудило победу Telegram-каналу «Теперь живите с этим». Второе здесь получил проект Strana.Life. Третье - «мне19».

Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020 года. С этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих различных площадок и каналов в интернете и соцсетях.

Конкурсанты могли снять видео или записать серию подкастов, сделать ряд постов или выбрать любой другой формат. Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном из аспектов переписи и был интересен аудитории.

Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участников серию встреч с топовыми блогерами, известными ведущими и журналистами. Они рассказывали, как работать с такими важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и подход к аудитории.

На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы, авторы которых получили премии на реализацию своих идей. По результатам творческого медийного состязания были выбраны победители, которым удалось создать по-настоящему интересные и популярные проекты.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году. На труднодоступных территориях страны она началась осенью 2020-го. Узнать о процедуре переписи подробнее можно по ссылке: www.strana2020.ru/landing/censusgoing.php