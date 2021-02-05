В регион возобновлены поставки вакцины от COVID-19

На предприятие «Ленфарм» накануне поступило 8160 комплектов препарата «Спутник V».
Вакцину с сегодняшнего дня начали развозить в районные больницы, а прививки продолжат делать с 8 февраля.
На этой неделе регион
ожидает еще порядка 20 тысяч комплектов. Комитет по здравоохранению региона
принял решение об увеличении количества талонов для записи на вакцинацию через
Госуслуги.
В Ленинградской области
открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлено 18 мобильных бригад для проведения
иммунизации на предприятиях.
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