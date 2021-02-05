В регион возобновлены поставки вакцины от COVID-19

На этой неделе регион ожидает еще порядка 20 тысяч комплектов. Комитет по здравоохранению региона принял решение об увеличении количества талонов для записи на вакцинацию через Госуслуги.

В Ленинградской области открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлено 18 мобильных бригад для проведения иммунизации на предприятиях.