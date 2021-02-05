В регион возобновлены поставки вакцины от COVID-19

В регион возобновлены поставки вакцины от COVID-19

На предприятие «Ленфарм» накануне поступило 8160 комплектов препарата «Спутник V». Вакцину с сегодняшнего дня начали развозить в районные больницы, а прививки продолжат делать с 8 февраля.

Рубрики : COVID-19     05 Feb 2021

На этой неделе регион ожидает еще порядка 20 тысяч комплектов. Комитет по здравоохранению региона принял решение об увеличении количества талонов для записи на вакцинацию через Госуслуги.

В Ленинградской области открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлено 18 мобильных бригад для проведения иммунизации на предприятиях.

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