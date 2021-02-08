Гатчинский парк останется доступным для посетителей

Такое решение было
принято на встрече заместителя Председателя Правительства Ленинградской области
— председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя и
вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, которая прошла в
Музее-заповеднике «Гатчина». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области.
Представители городского
и областного правительств договорились об условиях развития территории
музея-заповедника «Гатчина», подведомственного комитету по культуре
Санкт-Петербурга, с учетом мнения жителей города и обсудили вопросы
реставрационной и музейной деятельности, реализации новых культурных проектов и
создания условий для комфортного досуга на территории музейного комплекса.