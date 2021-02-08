Гатчинский парк останется доступным для посетителей

Гатчинский парк останется доступным для посетителей

Вход в Дворцовый парк Гатчины для посетителей остаётся свободным ─ введение платы в этом году не планируется.

Рубрики : Культура     08 Feb 2021

Такое решение было принято на встрече заместителя Председателя Правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя и вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, которая прошла в Музее-заповеднике «Гатчина». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Представители городского и областного правительств договорились об условиях развития территории музея-заповедника «Гатчина», подведомственного комитету по культуре Санкт-Петербурга, с учетом мнения жителей города и обсудили вопросы реставрационной и музейной деятельности, реализации новых культурных проектов и создания условий для комфортного досуга на территории музейного комплекса.

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