Гатчинский парк останется доступным для посетителей

Такое решение было принято на встрече заместителя Председателя Правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя и вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, которая прошла в Музее-заповеднике «Гатчина». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Представители городского и областного правительств договорились об условиях развития территории музея-заповедника «Гатчина», подведомственного комитету по культуре Санкт-Петербурга, с учетом мнения жителей города и обсудили вопросы реставрационной и музейной деятельности, реализации новых культурных проектов и создания условий для комфортного досуга на территории музейного комплекса.