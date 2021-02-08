В Ленинградской области началась традиционная операция «Снегоход».

Главная цель — убедиться в безопасной эксплуатации мототранспортной техники, соблюдении правил ее регистрации, своевременном прохождении техобслуживания.

В ходе рейдов инженеры-инспекторы будут проверять у водителей снегоходов наличие прав на управление спецтехникой, свидетельства о регистрации транспортных средств и о его техническом осмотре. Рейды пройдут в местах массового отдыха, особый акцент – территории, примыкающие к водоемам.

Операция продлится до 26 февраля 2021 года.

Напоминаем, что управлять снегоходами разрешается только при наличии удостоверения тракториста-машиниста с открытой категорией «А1».

На заднем сиденье разрешается перевозить только пассажиров старше 12 лет. Передвигаться на снегоходах по дорогам общего пользования, перевозить пассажиров в прицепах и санях категорически запрещается.

Заявления на предоставление государственной услуги по регистрации, проведению техосмотра мототранспортных средств подаются на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: gu.lenobl.ru – раздел «ТРАНСПОРТ».