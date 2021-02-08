В Ленинградской области
началась традиционная операция «Снегоход».
Главная цель — убедиться
в безопасной эксплуатации мототранспортной техники, соблюдении правил ее
регистрации, своевременном прохождении техобслуживания.
В ходе рейдов инженеры-инспекторы будут
проверять у водителей снегоходов наличие прав на управление спецтехникой,
свидетельства о регистрации транспортных средств и о его техническом осмотре.
Рейды пройдут в местах массового отдыха, особый акцент – территории,
примыкающие к водоемам.
Операция продлится до 26
февраля 2021 года.
Напоминаем, что управлять
снегоходами разрешается только при наличии удостоверения тракториста-машиниста
с открытой категорией «А1».
На заднем сиденье
разрешается перевозить только пассажиров старше 12 лет. Передвигаться на
снегоходах по дорогам общего пользования, перевозить пассажиров в прицепах и
санях категорически запрещается.
Заявления на
предоставление государственной услуги по регистрации, проведению техосмотра
мототранспортных средств подаются на портале государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области: gu.lenobl.ru – раздел «ТРАНСПОРТ».