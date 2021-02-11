Институт «Белогорка»: «С селекцией у нас всё в порядке…»

Свою научную деятельность институт, расположенный сейчас в деревне Белогорка Гатчинского района, начал в 1925 году, когда была образована Северо-Западная сельскохозяйственная опытная станция, на которую возложили научное руководство опытными учреждениями обширной Северо-Западной естественно-исторической области.

С 2003 года институт переименован в Ленинградский НИИСХ. В настоящее время здесь ведутся исследования по агрохимии, земледелию, селекции и первичному семеноводству зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса, многолетних трав, картофеля.

Встреча с учеными прошла в офисе института. Стенды, выставки – все вокруг говорило об истории развития сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности страны. На столе - дипломы, медали и грамоты, свидетельствующие о достижениях последних лет, а главное – о создании новых конкурентоспособных сортов.





Рапс и тритикале

В конце прошлого года решением конкурсной комиссии Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области премия губернатора Ленинградской области за вклад в развитие науки и техники «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Аграрная наука» была присуждена Любови Петровне Бекиш за многолетние достижения в области селекции новых сортов масличных и зерновых культур, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ленобласти.

Любовь Петровна Бекиш возглавляет направление по селекции ярового рапса и озимой тритикале (это гибрид озимой ржи и пшеницы).

- Селекцией ярового рапса мы занимаемся уже более 30 лет, рассказывает Л.П. Бекиш. - Создана линейка пищевых сортов, начиная от Оредеж 1 и до Оредеж 6, который в 2019 году вошел в Госреестр. Пользуется спросом новый сорт Луч. И кроме того, было техническое направление, исследования по которому на сегодняшний день прекращены. Тем не менее созданы два сорта - Прима и Прима 2, которые в прошлом году введены в реестр охраняемых селекционных достижений. Но Госкомиссия не дает допуск для районирования этих сортов, потому что, якобы, нет стандартов. Но спрос на них есть, и мы в этом направлении продолжим работу.

Также ученые института «Белогорка» работают по созданию гибридов ярового рапса совместно с Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». Это очень перспективное, актуальное направление, поскольку на сегодняшний день, особенно в Ленинградской области, площади, занимаемые яровым рапсом, стали расти. Рапс широко используется в кормопроизводстве.

- Сейчас большинство наших крупных сельхозпредприятий используют семена западных компаний, а там в основном гибриды. У нас в России еще не созданы такие гибриды, которые бы конкурировали с ними, но мы этом плане успешно работаем. Несмотря на то, что немецкие сорта заполонили нашу Родину, сорта Оредеж 5 и Оредеж 6 очень востребованы и находят свою нишу. Так, Оредеж 5 занял большую площадь в Западно-Сибирском экономическом районе. В Екатеринбурге целый институт занимается семеноводством наших сортов – это Уральский НИИСХ. Наши совместные сорта пищевого направления имеют хороший спрос, - подчеркнула Любовь Петровна.

Второе направление – озимая тритикале. Ученые «Белогорки» создают кормовые сорта. В 2020 году был районирован первый на Северо-Западе сорт Билинда, который тоже набирает обороты по спросу и со временем найдет большое применение в сельском хозяйстве. За создание сорта Билинда на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь 2020» институт был награжден золотой медалью в номинации «За достижения в области инноваций АПК».

Картофель

Потомственный селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник института Вера Александровна Лебедева занимается селекцией картофеля. А картофель – это второй хлеб, и этим все сказано.

Вера Александровна - дочь советского генетика и селекционера, доктора биологических наук Нины Александровны Лебедевой. Эта выдающаяся женщина стала прототипом героини романа Владимира Дудинцева «Белые одежды», по которому снят одноименный фильм о жизни и работе ученых-биологов. Сюжет основан на реальном конфликте между «народным академиком» Лысенко и учеными - сторонниками «классической» генетики.

- Задача всегда у нас одна – вывести сорта урожайные, вкусные, с большим количеством клубней, - говорит Вера Александровна. - Кроме того, картофель поражается большим количеством болезней, вредителями, как ни одна другая культура. Поэтому стоит задача вывести еще и устойчивые сорта, в том числе к изменениям климата, пластичные, чтобы давали урожай в любой год, при любой погоде. Выведение устойчивых сортов связано с введением в селекционный процесс различных диких видов, которые являются донорами устойчивости. В результате потребуется меньше химических обработок для защиты урожая от болезней. Это удешевит продукцию, потому что каждая обработка требует материальных затрат, а кроме того, защитит от вредных веществ окружающую среду, продукцию, да и самих потребителей, потому что при любой химической обработке остатки каких-то химических препаратов обязательно попадут в пищу.

Как рассказала Вера Александровна, сейчас проходят испытания три новых сорта – Сердолик, Калибр и Розовый чародей. Так, сорт Розовый чародей – это «внук» уже известного Чародея, третье поколение. В каждом поколении проводили жесткий отбор по устойчивости к болезням. У Розового чародея высокий урожай, хороший вкус и красивые округлые розовые клубни.

Создание сортов устойчивых к болезням и вредителям открывает путь органическому земледелию. Совместные опыты института «Белогорка» и Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии ярко свидетельствуют, что возделывание таких сортов, как Калибр, Сердолик, Розовый Чародей позволяет полностью отказаться от химических средств защиты картофеля и применять только биологические препараты на основе эндофитных споровых бактерий.

Путь нового сорта картофеля на прилавок очень непрост. Сначала он пройдет сортоиспытания, если все хорошо, то его районируют, то есть внесут в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию для выращивания в определенных регионах, а дальше цепочка прерывается.

- Вся беда в том, что в 1990-е годы у нас разладилось семеноводство. Если с селекцией у нас все в порядке – сорта есть и дальше будут, то вот семеноводство нужно как-то восстанавливать. Без этого сорт трудно увидеть на рынке и в магазине. Проще из Египта картофель купить. Если наладить семеноводство - будет и свой картофель хороший, вкусный и полезный, - уверена Вера Александровна.





Люпин узколистный

Селекцией люпина узколистного в институте «Белогорка» начали заниматься в 2001 году под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника Федора Трофимовича Лысенко. В 2013 году в Госреестр селекционных достижений вошли сорта Олигарх и Белогорский 310. В 2018 году - сорта Аккорд и Меценат; в 2020 году – сорт Федоровский. Также в 2020 году сдан на Госсортоиспытание сорт Фламинго.

Сорт Олигарх удостоен золотой медали Международной агропромышленной выставки «Агрорусь 2013». Сорт Белогорский 310 награжден бронзовой медалью выставки «Золотая осень 2013». Сорта Аккорд и Меценат получили золотую медаль на Международной выставке «Агрорусь 2018».

Старший научный сотрудник Ольга Георгиевна Лысенко является соавтором этих сортов, а также обладателем премии губернатора Ленобласти «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Аграрная наука» в 2019 году. В каком направлении сейчас идут исследования?

- В зерне люпина узколистного находится 40% белка – это хорошая альтернатива сое, причем сое жирной. Ведь соя вызывает аллергию и полноту у людей, а мука люпина узколистного - антиаллергенна. Но чтобы ее получить, нужен менее алкалоидный люпин, поэтому мы занимаемся селекцией сортов люпина. Это растение приносит пользу и в других сферах. Люпин очень важен в севообороте. Он повышает урожай, обогащает почву, сохраняя ее чистой. Люпин используется для корма животных. Но пока все это не так развито, как в других странах. К примеру, в Австралии площадь под посадку люпина занимает более миллиона гектар. Область применения его очень широка. Из него делают люпиновую муку, макароны, чипсы, диетические продукты. Алкалоид нашел применение в медицинских лекарствах кардиологического направления, – рассказала О.Г. Лысенко.





Яровой ячмень

В институте «Белогорка» селекция ярового ячменя ведется с 1970-х годов прошлого века. Это важнейшая зернофуражная культура на Северо-Западе: сейчас до 60 процентов зернового клина занято именно ячменем.

- Мы занимаемся выведением новых продуктивных сортов ярового ячменя, потому что растущие потребности динамично развивающейся отрасли животноводства, особенно птицеводства, в нашей области, требуют достаточного количества кормов, - рассказывает заведующая отделом селекции зерновых, зернобобовых культур и рапса Любовь Максимовна Бондарева. - Западная селекция сделала ставку на применение химии. И те сорта, которые запада приходят, у нас начинают болеть. Это можно устранить только химией, что не очень полезно. У нас ставка на выведение сортов устойчивых к болезням, без применения химии. И это самое главное. Мы бережем природу. Так как у нас проблема с уборкой урожая, мы создаем скороспелые, продуктивные сорта с высоким адаптационным потенциалом, чтобы получать стабильный урожай по годам, независимо от погоды, которая у нас, как известно, очень переменчивая.

За последние два года ученые передали в Госсортоиспытание два новых сорта - Балтиец и Фермерский. Это скороспелые продуктивные сорта кормового направления. Сейчас они будут испытываться, и в зависимости от результатов будет приниматься решение о включении их в реестр.





Озимая рожь

Наталья Александровна Петровцева – руководитель темы по селекции озимой ржи.

- В нашем регионе приоритетным является выведение сортов озимой ржи зернофуражного назначения, подходящего для кормления животных, - пояснила Наталья Александровна. – Но рожь имеет некоторое количество антипитательных веществ, этим ограничивается ее использование, особенно для свиней и птицы, которые сейчас занимают основную массу нашего животноводства. Мы ведем селекцию в направлении уменьшения до минимума этих антипитательных веществ.

А еще, как отметила Н.А. Петровцева, по составу озимая рожь ценнее пшеницы. Прежде всего, по содержанию лизина. Это незаменимая аминокислота, необходимая для интенсивного развития молодняка животных и птицы. Во ржи содержание лизина в 1,5 раза выше, чем в пшенице. А так как комбикорма удорожаются именно за счет того, что производителям приходится вводить в их состав эту дорогую аминокислоту, то использование ржи вместо пшеницы помогло бы решить данную проблему: снизить стоимость комбикормов, улучшив прирост молодняка.





О будущем

Обобщая выступления коллег, доктор биологических наук, заведующий отделом агрохимии и агроландшафтов Александр Васильевич Пасынков рассказал о перспективах развития сельского хозяйства Ленинградской области и России в целом. По его мнению, сельское хозяйство будет развиваться по двум направлениям. Причем, взаимоисключающим. Первое – это интенсификация, где применяются повышенные дозы удобрений и средств защиты растений, и постепенный переход к технологиям точного земледелия. Второе - в связи с принятием Федерального закона об органической продукции будут развиваться элементы органического земледелия, которое исключает применение синтетических минеральных удобрений и химических средств защиты растений. А вот как будут развиваться и уживаться эти два направления - покажет время.

- Я думаю, какая-то часть интенсификации перейдет в состав органического земледелия. Но это только в том случае, если это будет экономически целесообразно и выгодно производителю. Думаю, что большой конкуренции тут пока не будет: каждый хозяйствующий субъект займет определенную нишу, - считает Александр Васильевич.

Сейчас в среде предпринимателей появилась мода: не попробовать ли себя еще и в сельском хозяйстве. Что скажет ученый?

- Мода – это дело быстро проходящее. Особенно в сельском хозяйстве, с его известными сложностями, - уверен Александр Васильевич. - Очень немного энтузиастов остается в сельском хозяйстве, но они есть. И те, кто укрепился, начинают потом активно развиваться, компенсируя то количество предпринимателей, которое изначально приходило в сельское хозяйство. Это нормальное явление, и его только нужно приветствовать.



