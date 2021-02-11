Институт «Белогорка»: «С селекцией у нас всё в порядке…»

Свою научную деятельность институт, расположенный сейчас в деревне Белогорка Гатчинского района, начал в 1925 году, когда была образована Северо-Западная сельскохозяйственная опытная станция, на которую возложили научное руководство опытными учреждениями обширной Северо-Западной естественно-исторической области.
С 2003 года институт переименован в Ленинградский
НИИСХ. В настоящее время здесь ведутся исследования по агрохимии, земледелию, селекции
и первичному семеноводству зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса,
многолетних трав, картофеля.
Встреча с учеными прошла в офисе института. Стенды,
выставки – все вокруг говорило об истории развития сельского хозяйства и
обеспечении продовольственной безопасности страны. На столе - дипломы, медали и
грамоты, свидетельствующие о достижениях последних лет, а главное – о создании
новых конкурентоспособных сортов.
Рапс и тритикале
В конце прошлого года решением конкурсной комиссии
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области премия губернатора Ленинградской области за вклад в развитие науки и
техники «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований»
в номинации «Аграрная наука» была
присуждена Любови Петровне Бекиш за многолетние достижения в области
селекции новых сортов масличных и зерновых культур, адаптированных к почвенно-климатическим
условиям Ленобласти.
Любовь Петровна Бекиш возглавляет направление по
селекции ярового рапса и озимой тритикале (это гибрид озимой ржи
и пшеницы).
- Селекцией ярового рапса мы занимаемся уже более 30
лет, рассказывает Л.П. Бекиш. - Создана линейка пищевых сортов, начиная от
Оредеж 1 и до Оредеж 6, который в 2019 году вошел в Госреестр. Пользуется
спросом новый сорт Луч. И кроме того, было техническое направление,
исследования по которому на сегодняшний день прекращены. Тем не менее созданы два
сорта - Прима и Прима 2, которые в прошлом году введены в реестр охраняемых
селекционных достижений. Но Госкомиссия не дает допуск для районирования этих
сортов, потому что, якобы, нет стандартов. Но спрос на них есть, и мы в этом
направлении продолжим работу.
Также ученые института «Белогорка» работают по
созданию гибридов ярового рапса совместно с Всероссийским институтом
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». Это очень перспективное,
актуальное направление, поскольку на сегодняшний день, особенно в Ленинградской
области, площади, занимаемые яровым рапсом, стали расти. Рапс широко
используется в кормопроизводстве.
- Сейчас большинство наших крупных
сельхозпредприятий используют семена западных компаний, а там в основном
гибриды. У нас в России еще не созданы такие гибриды, которые бы конкурировали
с ними, но мы этом плане успешно работаем. Несмотря на то, что немецкие сорта
заполонили нашу Родину, сорта Оредеж 5 и Оредеж 6 очень востребованы и находят
свою нишу. Так, Оредеж 5 занял большую площадь в Западно-Сибирском
экономическом районе. В Екатеринбурге целый институт занимается семеноводством
наших сортов – это Уральский НИИСХ. Наши совместные сорта пищевого направления
имеют хороший спрос, - подчеркнула Любовь Петровна.
Второе направление – озимая тритикале. Ученые
«Белогорки» создают кормовые сорта. В 2020 году был районирован первый на
Северо-Западе сорт Билинда, который тоже набирает обороты по спросу и со
временем найдет большое применение в сельском хозяйстве. За создание сорта Билинда на Международной
агропромышленной выставке «Агрорусь 2020» институт был награжден золотой
медалью в номинации «За достижения в области инноваций АПК».
Картофель
Потомственный селекционер, доктор
сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник института Вера Александровна Лебедева занимается селекцией картофеля. А картофель – это второй хлеб, и этим все
сказано.
Вера Александровна - дочь советского генетика и селекционера, доктора биологических наук Нины Александровны Лебедевой. Эта выдающаяся женщина стала прототипом героини романа Владимира Дудинцева «Белые одежды», по которому снят одноименный фильм о жизни и работе ученых-биологов. Сюжет основан на реальном конфликте между «народным академиком» Лысенко и учеными - сторонниками «классической» генетики.
-
Задача всегда у нас одна – вывести сорта урожайные, вкусные, с большим
количеством клубней, - говорит Вера Александровна. - Кроме того, картофель
поражается большим количеством болезней, вредителями, как ни одна другая
культура. Поэтому стоит задача вывести еще и устойчивые сорта, в том числе к изменениям
климата, пластичные, чтобы давали урожай в любой год, при любой погоде. Выведение
устойчивых сортов связано с введением в селекционный процесс различных диких
видов, которые являются донорами устойчивости. В результате потребуется меньше
химических обработок для защиты урожая от болезней. Это удешевит продукцию,
потому что каждая обработка требует материальных затрат, а кроме того, защитит от
вредных веществ окружающую среду, продукцию, да и самих потребителей, потому
что при любой химической обработке остатки каких-то химических препаратов
обязательно попадут в пищу.
Как
рассказала Вера Александровна, сейчас проходят испытания три новых сорта – Сердолик,
Калибр и Розовый чародей. Так, сорт Розовый чародей – это «внук» уже известного
Чародея, третье поколение. В каждом поколении проводили жесткий отбор по
устойчивости к болезням. У Розового чародея высокий урожай, хороший вкус и красивые
округлые розовые клубни.
Создание
сортов устойчивых к болезням и вредителям открывает путь органическому
земледелию. Совместные опыты института «Белогорка» и Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии
ярко свидетельствуют, что возделывание таких сортов, как Калибр,
Сердолик, Розовый Чародей позволяет полностью отказаться от химических средств
защиты картофеля и применять только биологические препараты на основе эндофитных
споровых бактерий.
Путь
нового сорта картофеля на прилавок очень непрост. Сначала он пройдет
сортоиспытания, если все хорошо, то его районируют, то есть внесут в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию для выращивания в определенных регионах,
а дальше цепочка прерывается.
-
Вся беда в том, что в 1990-е годы у нас разладилось семеноводство. Если с
селекцией у нас все в порядке – сорта есть и дальше будут, то вот семеноводство
нужно как-то восстанавливать. Без этого сорт трудно увидеть на рынке и в
магазине. Проще из Египта картофель купить. Если наладить семеноводство - будет
и свой картофель хороший, вкусный и полезный, - уверена Вера Александровна.
Люпин
узколистный
Селекцией люпина узколистного в институте «Белогорка»
начали заниматься в 2001 году под руководством кандидата сельскохозяйственных
наук, ведущего научного сотрудника Федора Трофимовича
Лысенко. В 2013 году в Госреестр селекционных достижений
вошли сорта Олигарх и Белогорский 310. В 2018 году - сорта Аккорд и Меценат; в
2020 году – сорт Федоровский. Также в 2020 году сдан на Госсортоиспытание сорт
Фламинго.
Сорт Олигарх удостоен золотой медали Международной агропромышленной
выставки «Агрорусь 2013». Сорт Белогорский 310 награжден бронзовой медалью выставки
«Золотая осень 2013». Сорта Аккорд и Меценат получили золотую медаль на Международной
выставке «Агрорусь 2018».
Старший научный сотрудник Ольга Георгиевна Лысенко является соавтором этих сортов, а также
обладателем премии губернатора Ленобласти «За достижения в области
фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Аграрная наука» в 2019
году. В каком направлении сейчас идут исследования?
-
В зерне люпина узколистного находится 40% белка – это хорошая альтернатива сое,
причем сое жирной. Ведь соя вызывает аллергию и полноту у людей, а мука люпина
узколистного - антиаллергенна. Но чтобы ее получить, нужен менее алкалоидный
люпин, поэтому мы занимаемся селекцией сортов люпина. Это растение приносит
пользу и в других сферах. Люпин очень важен в севообороте. Он повышает урожай,
обогащает почву, сохраняя ее чистой. Люпин используется для корма животных. Но
пока все это не так развито, как в других странах. К примеру, в Австралии
площадь под посадку люпина занимает более миллиона гектар. Область применения
его очень широка. Из него делают люпиновую муку, макароны, чипсы, диетические
продукты. Алкалоид нашел применение в медицинских лекарствах кардиологического
направления, – рассказала О.Г. Лысенко.
Яровой
ячмень
В
институте «Белогорка» селекция ярового ячменя ведется с 1970-х годов прошлого
века. Это важнейшая зернофуражная культура на Северо-Западе: сейчас до 60
процентов зернового клина занято именно ячменем.
-
Мы занимаемся выведением новых продуктивных сортов ярового ячменя, потому что растущие
потребности динамично развивающейся отрасли животноводства, особенно
птицеводства, в нашей области, требуют достаточного количества кормов, -
рассказывает заведующая отделом селекции зерновых, зернобобовых культур и рапса
Любовь Максимовна Бондарева. - Западная селекция
сделала ставку на применение химии. И те сорта, которые запада приходят, у нас
начинают болеть. Это можно устранить только химией, что не очень полезно. У нас
ставка на выведение сортов устойчивых к болезням, без применения химии. И это
самое главное. Мы бережем природу. Так как у нас проблема с уборкой урожая, мы
создаем скороспелые, продуктивные сорта с высоким адаптационным потенциалом,
чтобы получать стабильный урожай по годам, независимо от погоды, которая у нас,
как известно, очень переменчивая.
За
последние два года ученые передали в Госсортоиспытание два новых сорта - Балтиец
и Фермерский. Это скороспелые продуктивные сорта кормового направления. Сейчас
они будут испытываться, и в зависимости от результатов будет приниматься
решение о включении их в реестр.
Озимая
рожь
Наталья
Александровна Петровцева – руководитель темы по
селекции озимой ржи.
-
В нашем регионе приоритетным является выведение сортов озимой ржи зернофуражного
назначения, подходящего для кормления животных, - пояснила Наталья
Александровна. – Но рожь имеет некоторое количество антипитательных веществ,
этим ограничивается ее использование, особенно для свиней и птицы, которые
сейчас занимают основную массу нашего животноводства. Мы ведем селекцию в
направлении уменьшения до минимума этих антипитательных веществ.
А
еще, как отметила Н.А. Петровцева, по составу озимая рожь ценнее пшеницы.
Прежде всего, по содержанию лизина. Это незаменимая аминокислота, необходимая
для интенсивного развития молодняка животных и птицы. Во ржи содержание лизина
в 1,5 раза выше, чем в пшенице. А так как комбикорма удорожаются именно за счет
того, что производителям приходится вводить в их состав эту дорогую
аминокислоту, то использование ржи вместо пшеницы помогло бы решить данную
проблему: снизить стоимость комбикормов, улучшив прирост молодняка.
О
будущем
Обобщая
выступления коллег, доктор биологических наук, заведующий отделом агрохимии и
агроландшафтов Александр Васильевич Пасынков рассказал о перспективах
развития сельского хозяйства Ленинградской области и России в целом. По его мнению, сельское хозяйство
будет развиваться по двум направлениям. Причем, взаимоисключающим. Первое – это
интенсификация, где применяются повышенные дозы удобрений и средств защиты
растений, и постепенный переход к технологиям точного земледелия. Второе - в
связи с принятием Федерального закона об органической продукции будут
развиваться элементы органического земледелия, которое исключает применение
синтетических минеральных удобрений и химических средств защиты растений. А вот
как будут развиваться и уживаться эти два направления - покажет время.
-
Я думаю, какая-то часть интенсификации перейдет в состав органического
земледелия. Но это только в том случае, если это будет экономически
целесообразно и выгодно производителю. Думаю, что большой конкуренции тут пока не
будет: каждый хозяйствующий субъект займет определенную нишу, - считает
Александр Васильевич.
Сейчас
в среде предпринимателей появилась мода: не попробовать ли себя еще и в
сельском хозяйстве. Что скажет ученый?
-
Мода – это дело быстро проходящее. Особенно в сельском хозяйстве, с его
известными сложностями, - уверен Александр Васильевич. - Очень немного
энтузиастов остается в сельском хозяйстве, но они есть. И те, кто укрепился,
начинают потом активно развиваться, компенсируя то количество предпринимателей,
которое изначально приходило в сельское хозяйство. Это нормальное явление, и
его только нужно приветствовать.