В детском саду - праздник

В детском саду - праздник

19 февраля в детском саду №8 прошла военно-патриотическая игра «Зарница» с участием военнослужащих. Они привезли большую военную палатку, где разместили полевую кухню, миноискатель для проведения игры. На одной из веранд была развернута санчасть.

Рубрики : Общество     20 Feb 2021

В игре участвовали дети старших и подготовительной групп. Они разделились на три команды. Каждая команда выбрала себе командира.

Праздник начался с построения. После приветствия заведующего прозвучала команда: «На флаг равняйся!» и зазвучал гимн России.

Затем командование игрой было передано командиру игры майору Р.В. Скоморохову, который поставил задачу: «Найти похищенное меню!» Командиры подразделений получили маршрутную карту для прохождения трех станций.

На первой станции дети подбивали вражеские танки, на второй  разминировали минное поле, выносили с «поля боя» раненных бойцов (кукол), на третьей прошли полосу препятствий. После успешного прохождения каждой станции дети получали части карты, которые в конце игры соединились в одну.

Игра была очень увлекательная. Дети действовали слаженно, дружно, единой командой, все задания были выполнены. В полевой кухне детей ждала вкусная солдатская каша из котелка и чай.

Военнослужащие активно помогали детям на всех станциях успешно проходить все испытания.

Дети получили неизгладимое впечатление от сопричастности к воинской службе, которое надолго останется в их памяти.

Детский сад №8 выражает огромную благодарность военнослужащим войсковой части за оказанную помощь в проведении военно-спортивной игры «Зарница».

Воспитанники и сотрудники детского сада №8 поздравляют всех мужчин нашего любимого города с Днем Защитника Отечества.

 

Г.П. Зуева , заведующая детским садом

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