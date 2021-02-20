В детском саду - праздник

В игре участвовали
дети старших и подготовительной групп. Они разделились на три команды. Каждая
команда выбрала себе командира.
Праздник начался с построения. После
приветствия заведующего прозвучала команда: «На флаг равняйся!» и зазвучал гимн
России.
Затем командование игрой было передано командиру игры майору Р.В. Скоморохову, который поставил задачу: «Найти похищенное меню!» Командиры подразделений получили маршрутную карту для прохождения трех станций.
На первой станции
дети подбивали вражеские танки, на второй разминировали минное поле, выносили с «поля
боя» раненных бойцов (кукол), на третьей прошли полосу препятствий. После
успешного прохождения каждой станции дети получали части карты, которые в конце
игры соединились в одну.
Игра была очень
увлекательная. Дети действовали слаженно, дружно, единой командой, все задания
были выполнены. В полевой кухне детей ждала вкусная солдатская каша из котелка и
чай.
Военнослужащие
активно помогали детям на всех станциях успешно проходить все испытания.
Дети получили
неизгладимое впечатление от сопричастности к воинской службе, которое надолго
останется в их памяти.
Детский сад №8 выражает
огромную благодарность военнослужащим войсковой части за оказанную помощь в
проведении военно-спортивной игры «Зарница».
Воспитанники и
сотрудники детского сада №8 поздравляют всех мужчин нашего любимого города с
Днем Защитника Отечества.
Г.П. Зуева , заведующая детским садом