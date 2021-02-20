В детском саду - праздник

В игре участвовали дети старших и подготовительной групп. Они разделились на три команды. Каждая команда выбрала себе командира.

Праздник начался с построения. После приветствия заведующего прозвучала команда: «На флаг равняйся!» и зазвучал гимн России.

Затем командование игрой было передано командиру игры майору Р.В. Скоморохову, который поставил задачу: «Найти похищенное меню!» Командиры подразделений получили маршрутную карту для прохождения трех станций.

На первой станции дети подбивали вражеские танки, на второй разминировали минное поле, выносили с «поля боя» раненных бойцов (кукол), на третьей прошли полосу препятствий. После успешного прохождения каждой станции дети получали части карты, которые в конце игры соединились в одну.

Игра была очень увлекательная. Дети действовали слаженно, дружно, единой командой, все задания были выполнены. В полевой кухне детей ждала вкусная солдатская каша из котелка и чай.

Военнослужащие активно помогали детям на всех станциях успешно проходить все испытания.

Дети получили неизгладимое впечатление от сопричастности к воинской службе, которое надолго останется в их памяти.

Детский сад №8 выражает огромную благодарность военнослужащим войсковой части за оказанную помощь в проведении военно-спортивной игры «Зарница».

Воспитанники и сотрудники детского сада №8 поздравляют всех мужчин нашего любимого города с Днем Защитника Отечества.

Г.П. Зуева , заведующая детским садом