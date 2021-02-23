В жизни всегда есть место подвигу

Генерал-лейтенант Александр Мнацаканов в 1944 году – лейтенант и командир взвода танков Т-34 танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады, отличившихся в боях по снятию блокады Ленинграда и освобождению Гатчинского района.

Военная хитрость и смекалка, фантастическая отвага и мгновенная реакция сопутствовали Александру Мнацаканову всю жизнь. Яркий след, оставленный им в истории Великой Отечественной войны, наполнен невероятными подвигами, в том числе на гатчинской земле.

Александр Сидорович родился в 1921 году во Владикавказе в армянской семье. К началу войны за его плечами было 10 классов с отличием и три курса Тбилисского института железнодорожного транспорта. В 1942 году он окончил Камышинское танковое училище, и в должности командира танкового взвода его направили в Сталинград. Александр Мнацаканов был ранен в бою. После госпиталя молодой лейтенант отправлен в Нижний Тагил получать танки Т-34. Затем попал на Ленинградский фронт, именно в наши края.

В ночь на 16 января 1944 года передовой отряд танковой группы Мнацаканова совершил стремительный бросок в сторону железнодорожного вокзала Красного Села. Немцы взорвали Дудергофскую плотину, затопив низину перед Красным Селом, железнодорожные пути которого были забиты товарными составами. Мнацаканов, надев плащ-палатку, несколько раз нырял в ледяную воду. Используя свои знания железнодорожного дела, он определил удобное место преодоления танками района затопления, расцепил вагоны и растащил их танками. Через проход между вагонами отряд с боем продолжил движение в заданном направлении. Затем был дан приказ идти навстречу 2-й ударной армии Волховского фронта, наступавшей с новгородского направления. Эта встреча была исторической, потому что ознаменовала завершение операции по снятию блокады Ленинграда.

В районе деревни Скворицы произошел описанный современными историками танковый таран, из которого Мнацаканов вышел победителем. В другой раз, у деревни Телези, когда отряд был остановлен сильным огнем артиллерии, Мнацаканов, пойдя на риск, приказал включить фары боевых машин. Немцы, приняв советские танки за свои отступающие войска, на короткое время прекратили огонь. Этого было достаточно, чтобы выиграть схватку. Возглавив разведдозор, на одном из этапов боя Александр Мнацаканов взял в плен немецкий штаб пехотного полка. Был случай, когда Александр Сидорович успешно громил фашистов на захваченном у врага «Тигре». Выполнение этого боевого задания обеспечило освобождение сел Педлино и Черново.

Александр Мнацаканов участвовал еще в ряде тяжелых боев по освобождению страны от оккупантов. Был удостоен звания Герой Советского Союза, награжден орденом Ленина, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и многими другими.

В 1945 году Александр Сидорович принял участие в Параде Победы на Красной площади. Через два года с отличием окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Продолжал службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Работал на военно-дипломатической службе в Сирии, Ливане, Лаосе, Марокко. С 1977 года являлся начальником факультета Военно-дипломатической академии.

В 1986 году Александр Мнацаканов в звании генерал-лейтенанта ушел в отставку. Находясь на пенсии, жил в Москве. По воспоминаниям близких, он очень любил поэзию, военные песни, классические оперные арии.

- О подвигах Александра Мнацаканова я узнал от своих знакомых где-то в начале 2000-х годов, - рассказывает депутат Юрий Иванович Назаров, возглавлявший в те годы Гатчинский Дворец молодежи. - Началась поисковая работа, уточнение информации. Мы узнали телефон Александра Сидоровича в Москве, познакомились с ним и его семьей. Чем больше я узнавал об этом человеке, тем больше восхищался им, его феноменальными качествами, отличной выучкой, военной смекалкой и личным вкладом в освобождение Гатчинского района от фашистов.

В 2002 году поисковая бригада Гатчинского Дворца молодежи обратила внимание на ржавеющий танк Т-34 времен войны на поле у деревни Виллози. Это оказалась боевая машина из передового отряда 42-й армии, которая в 1944 году, освобождая Красное Село, шла на соединение со 2-й Ударной армией. Командовал передовым танковым отрядом именно старший лейтенант А.С. Мнацаканов.

Благодаря совместным усилиям Ю.И. Назарова, командира 54 корпуса ПВО генерала-лейтенанта В.В. Долженкова и его заместителя генерала-лейтенанта М.М. Кучерявого, этот танк занял достойное место в музее военной техники под открытым небом на территории одной из воинских частей в поселке Хвойный. В 2003 году командование 6-й воздушной армии приняло решение в ознаменование 59-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда установить на территории части памятник «Защитникам неба и земли Ленинградской».

В то же время инициативная группа гатчинцев обратилась с ходатайством присвоить

А.С. Мнацаканову звание Почетный гражданин Гатчинского района. На заседании Совета депутатов Гатчинского района такое решение было принято. Ответственная и очень приятная миссия – вручить А.С. Мнацаканову удостоверение «Почетного гражданина муниципального образования «Гатчинский район» была поручена Ю.И. Назарову. Он ездил в Москву и провел церемонию в теплой домашней обстановке. На фотографии 2003 года он вручает удостоверение герою; на другой - вместе с Александром Сидоровичем и его супругой Азой Андреевной.

Умер Александр Сидорович 24 июля 2004 года, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Его имя увековечено в Книге памяти в мемориальном комплексе «Защитникам и освободителям Ленинграда».

Память об отважном танкисте продолжает жить на гатчинской земле. Молодежь организует автопробеги по местам боевой славы легендарного танкиста. В Гатчинском Дворце молодежи прошла презентация автобиографической книги А.С. Мнацаканова «Сорок пять лет в строю. Записки военного дипломата», в которой приняли участие Герой России, председатель Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, выпускник Гатчинской школы №9 В.В. Сивко.

По инициативе жителей Гатчины и Красного Села, в 2005 году на улице Бронетанковой была торжественно открыта мемориальная доска с барельефом Александра Мнацаканова. С тех пор гатчинцы каждый год приезжают в Красное Село почтить память героя. В 2010 году на территории воинской части у деревни Вайялово Гатчинского района состоялось открытие памятного бюста генерал-лейтенанта.

Почтить память легендарного танкиста в год его 100-летия отправится делегация молодежного актива и общественности Гатчины и района.



