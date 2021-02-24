Дополнительные социальные гарантии – новое качество жизни ленинградцев

Законопроект
был разработан по инициативе губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко и является уникальным в своем роде. Это по сути программный документ,
в котором обозначены новые стандарты комфортного проживания людей по
приоритетным направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура,
туризм, социальная защита, благоустройство, формирование комфортной городской
среды, экология, труд и экономика. Теперь в каждой из указанных сфер не только
определены гарантии, но и установлены цели по их обеспечению, что
предусматривает дополнительную ответственность для органов власти региона,
сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.
Комментируя
принятие этого основополагающего документа, председатель Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин напомнил, что законопроект был
анонсирован еще в прошлом году, когда шла избирательная кампания по выборам губернатора,
в связи с чем были изучены максимальные возможности региона.
«На
перспективу до 2025 года с конкретными сроками исполнения прописаны различные
виды социальной помощи, других затрат бюджета, которые направлены на решение
существующих проблем. Документ очень большой, в нем собраны обязательства
органов власти по всем направлениям деятельности: медицина, образование,
социальная помощь, транспорт, дороги... Была проделана серьезная работа,
проведены исследования, опросы жителей. Всё это сделано для того, чтобы
принятые стандарты проживания людей выполнялись и были одинаковы для всех.
Кроме того, это закон, невыполнение которого предусматривает возможность
обратиться в суд. Многое, конечно, зависит от возможностей бюджета, но
последние годы доходы региона растут, даже несмотря на непростую обстановку,
инвестиционная политика также приносит результаты. Думаю, что этот нужный,
программный документ будет впоследствии оценен и жителями, и представителями
власти», - рассказал Сергей Бебенин.
Так,
например, в сфере здравоохранения заложена гарантия доступности первичной
медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его
удаленности и числа жителей. Для этого до 2025 года будет создано не менее
восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того,
до 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник, обеспечена
постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов. Также в
качестве гарантий заявлено прохождение диспансеризации не менее 70% граждан,
обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная
диагностика и терапия.
Кроме
того, устанавливаются стандарты в сфере экономики, предусматривающие оказание
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, предприятиям
агропромышленного комплекса, оказание содействия развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в целях укрепления экономики отдаленных районов
Ленинградской области и обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере
экономики и социальной сфере.
Заместитель
председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов поблагодарил депутатов за участие в работе над документом и напомнил,
что это очень нужный, живой закон. «Законопроект о дополнительных социальных
гарантиях станет основным плановым документом, по которому будем дальше
работать», - сказал он.
В
процессе кропотливого изучения законопроекта депутатами подготовлено и принято
26 поправок. Также при обсуждении на заседании постоянной комиссии по бюджету и
налогам ЗакСа от депутата Андрея Лебедева в адрес разработчиков поступила
просьба подготовить документ с пояснениями, конкретными сроками и примерами,
поэтому к пленарному заседанию представлена сравнительная таблица положений с
дополнениями и закреплением гарантий, которые станут основой для рассмотрения
государственных программ и принятия бюджета на очередной финансовый год.
Напомним,
правовое регулирование отношений, связанных с реализацией закрепленных
законопроектом гарантий, будет осуществляться не только принятым законом, но и
регулироваться другими нормативными правовыми актами Ленинградской области.
Мероприятия для достижения целевых показателей закрепленных гарантий будут
определяться правительством региона в рамках реализации государственных
программ. Финансовое обеспечение большинства гарантий будет осуществляться из
областного бюджета. Кроме того, предусматривается возможность привлечения
средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, в том
числе внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.