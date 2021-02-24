Дополнительные социальные гарантии – новое качество жизни ленинградцев

Законопроект был разработан по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и является уникальным в своем роде. Это по сути программный документ, в котором обозначены новые стандарты комфортного проживания людей по приоритетным направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура, туризм, социальная защита, благоустройство, формирование комфортной городской среды, экология, труд и экономика. Теперь в каждой из указанных сфер не только определены гарантии, но и установлены цели по их обеспечению, что предусматривает дополнительную ответственность для органов власти региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.

Комментируя принятие этого основополагающего документа, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин напомнил, что законопроект был анонсирован еще в прошлом году, когда шла избирательная кампания по выборам губернатора, в связи с чем были изучены максимальные возможности региона.

«На перспективу до 2025 года с конкретными сроками исполнения прописаны различные виды социальной помощи, других затрат бюджета, которые направлены на решение существующих проблем. Документ очень большой, в нем собраны обязательства органов власти по всем направлениям деятельности: медицина, образование, социальная помощь, транспорт, дороги... Была проделана серьезная работа, проведены исследования, опросы жителей. Всё это сделано для того, чтобы принятые стандарты проживания людей выполнялись и были одинаковы для всех. Кроме того, это закон, невыполнение которого предусматривает возможность обратиться в суд. Многое, конечно, зависит от возможностей бюджета, но последние годы доходы региона растут, даже несмотря на непростую обстановку, инвестиционная политика также приносит результаты. Думаю, что этот нужный, программный документ будет впоследствии оценен и жителями, и представителями власти», - рассказал Сергей Бебенин.

Реализация закона обеспечит доступность медицинской помощи, диспансеризации населения, решит проблему нехватки мест в детских садах и второй смены в школах, поддержит семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечит доступность дополнительного образования и поддержку талантливой молодежи, гарантирует благоприятные условия жизни для ленинградцев.

Так, например, в сфере здравоохранения заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и числа жителей. Для этого до 2025 года будет создано не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, до 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник, обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов. Также в качестве гарантий заявлено прохождение диспансеризации не менее 70% граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная диагностика и терапия.

Кроме того, устанавливаются стандарты в сфере экономики, предусматривающие оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, предприятиям агропромышленного комплекса, оказание содействия развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в целях укрепления экономики отдаленных районов Ленинградской области и обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере экономики и социальной сфере.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов поблагодарил депутатов за участие в работе над документом и напомнил, что это очень нужный, живой закон. «Законопроект о дополнительных социальных гарантиях станет основным плановым документом, по которому будем дальше работать», - сказал он.

В процессе кропотливого изучения законопроекта депутатами подготовлено и принято 26 поправок. Также при обсуждении на заседании постоянной комиссии по бюджету и налогам ЗакСа от депутата Андрея Лебедева в адрес разработчиков поступила просьба подготовить документ с пояснениями, конкретными сроками и примерами, поэтому к пленарному заседанию представлена сравнительная таблица положений с дополнениями и закреплением гарантий, которые станут основой для рассмотрения государственных программ и принятия бюджета на очередной финансовый год.

Напомним, правовое регулирование отношений, связанных с реализацией закрепленных законопроектом гарантий, будет осуществляться не только принятым законом, но и регулироваться другими нормативными правовыми актами Ленинградской области. Мероприятия для достижения целевых показателей закрепленных гарантий будут определяться правительством региона в рамках реализации государственных программ. Финансовое обеспечение большинства гарантий будет осуществляться из областного бюджета. Кроме того, предусматривается возможность привлечения средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, в том числе внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.