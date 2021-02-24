Как дачнику уберечься от покупки некачественных семян

"Весной садовод, как влюбленный человек: не прислушивается к голосу разума. Увидел картинку - понравилось, купил, не понимая, будет ли это расти", - говорит Туманов.

И продавцы этим пользуются. Над описанием продукта работают целые "банды" маркетологов. Дачник тратит силы, время, воду, удобрения, а вырастить ничего не получается. Но даже информации на пакетике может быть достаточно, чтобы многое понять. А если какой-то нужной информации нет, это должно вас насторожить.

1. Смотрите на даты

И по закону, и по совести, если производитель уважает потребителя, на пакетике должен быть указан не только срок годности, но и дата урожая, а также упаковки.

Производители могут купить дешево негодные семена где-то за границей, а тут расфасовать в красивые упаковки и продать подороже. И никто не знает, когда эти семена произведены и упакованы. Как правило, такие семена не всходят.

При этом надо учитывать, что разные семена по-разному сохраняются. Семена огурцов могут пролежать и 10 лет, а сельдерей хранится год, а потом не всходит.

2. ГОСТ или ТУ

Лучше, чтобы на пакетике с семенами было обозначено, что они произведены по ГОСТу. ТУ (технические условия) может написать себе любое предприятие. Сам себе выдумал стандарты производства - и спроса никакого.

Впрочем, и упоминание ГОСТа на упаковке тоже не гарантирует, что эти семена были произведены по государственному стандарту. Написать на упаковке можно что угодно.

3. Проверить сорта

Можно проверить сорта, представленные по списку селекционных достижений. Это легко сделать: в интернете зайти на сайт минсельхоза, там найти подраздел Госсорткомиссии, где есть список селекционных достижений. Есть сорта и гибриды, которые зарегистрированы, районированы, разрешены к использованию.

Некоторые компании сами выдумывают с потолка названия сортов. "Алые губы", "Веселый слон" - фантазия не знает границ. А на самом деле таких сортов не существует и в помине.

Это не значит, что какие-то зарубежные или любительские сорта, которые не входят в этот список, плохие и их категорически нельзя покупать. Можно. Но если в этом случае вдруг растение "съедят" болезни, например, это уже будет ваша зона ответственности.

4. Где эта улица

На пакетике указываются адреса, телефоны, сайт. Стоит хотя бы позвонить по телефону с упаковки, чтобы узнать, существует ли такая компания в принципе.

Например, лет 10-15 назад на рынок поставлялись семена сорняков. На упаковке было написано, что производит их Хабаровский институт семеноводства и селекции овощеводства имени Эйнштейна. А такого не существует.

5. Сколько вешать в граммах

Пакетик с семенами непрозрачный. И с количеством "спрятанных" в нем семян тоже может быть обман. Если семена крупные, должно быть указано в штуках. Если семена мелкие, должно быть указано количество в граммах.

Бывает, что семена кладут сначала в капсулы, а потом уже в пакетик. Открываешь капсулу, а там пусто, хотя в пакетике капсула прощупывается. Но тут дело уже в покупателях: садоводы аккуратно надрывают упаковку и вытаскивают семена. Поэтому нужно внимательно смотреть, чтобы пакетик был целый. Можно даже прямо на кассе попросить надорвать и проверить, все ли в порядке.

6. Не верьте красивой рекламе

От того, упакованы семена в черно-белый пакетик или в пеструю упаковку, их качество никак не зависит. Дорогой, красивый пакетик - это 2/3 стоимости продукта, а сами семена - 1/3.

Будьте внимательны к упоминаниям всяческих наград и медалей. Никакой ценности такая информация продукту не добавляет.

Осторожнее относитесь к рекомендациям телезвезд, организаций. Зачастую это тоже только рекламный ход.

Сейчас многие семенные фирмы поняли, что продажи хорошо раскручиваются в интернете. "Гримируют" красивые картинки и делают видео в ТikТоk. Не так давно одна компания рекламировала два сорта томата - "Банановые ноги" и "Монгольский карлик". Первые на картинке выглядели длинными и красивыми. А на самом деле оказались совершенно невкусными. Но красивая картинка в интернете сработала - редко какой дачник прошел мимо "Монгольского карлика".

Не стоит также доверять и восторженным отзывам на разных форумах. Знай - опять работают маркетологи.

7. Известные бренды - не гарантия

Устоявшимся брендам больше доверия. Но у них тоже могут быть проколы. Чаще всего по заказу российских компаний семена выращиваются за границей - в том же Китае. Но продавцы никогда не расскажут, где на самом деле были выращены семена.

"Я встречал семена капусты, выращенные в Тасмании. Она продается у нас, а на упаковке написано что-то вроде: "Старый русский сорт "Колобок", - рассказывает Туманов.

Часто бывает так: компания покупает очень дешево "мусор" за границей, здесь отправляет на экспертизу образцовый пакетик с хорошими семенами, а на продажу "разбавляет" один к десяти с трухой.

Но, даже выбрав качественные семена, можно не добиться нужного результата. У каждой культуры свои особенности выращивания и свои хитрости.

Например, морковь всходит долго. Но ее можно "обмануть": можно намочить ее дней на пять - оставить в теплом месте в тряпочке. Она еще не начала прорастать, но вот-вот проклюнется.

После этого ее чуть-чуть нужно подсушить до сыпучести и посеять.

Получается, что процесс роста пройден. Морковке остается 2-3 дня, чтобы проклюнуться. Таких секретов очень много.

Но это уже совсем другая история.

"Российская газета"







