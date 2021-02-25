Памяти героя

Утром 24 февраля 2013 года в Кобрино случился пожар, который обернулся страшной трагедией. 30 семей лишились крова, два человека пострадали, трое погибли – двое жильцов сгоревшего дома и 38-летний сотрудник пожарной охраны майор Дмитрий Евгеньевич Тихомиров. Только благодаря ему и его самоотверженным действиям удалось избежать больших человеческих жертв.

По слова коллег погибшего, Дмитрий на этом пожаре руководил тушением и лично организовал эвакуацию более 40 человек. Когда почти все жильцы дома были эвакуированы, Дмитрий Тихомиров со своим коллегой Виталием Антоновым вошли в горящее здание, чтобы провести разведку и выяснить, не осталось ли внутри людей. В это время начали рушиться балки межэтажного перекрытия и чердака. Дмитрий ценой собственной жизни спас Виталия: он буквально вытолкнул его из рушившегося здания, а сам не успел спастись и остался в огненной ловушке.



