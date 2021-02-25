Памяти героя

24-го февраля руководство 18 пожарно-спасательного гарнизона и глава Кобринской администрации возложили цветы в память Дмитрия Тихомирова, погибшего при тушении пожара восемь лет назад.
Утром 24 февраля 2013
года в Кобрино случился пожар, который обернулся страшной трагедией. 30 семей
лишились крова, два человека пострадали, трое погибли – двое жильцов сгоревшего
дома и 38-летний сотрудник пожарной охраны майор Дмитрий Евгеньевич Тихомиров. Только
благодаря ему и его самоотверженным действиям удалось избежать больших человеческих жертв.
По слова коллег погибшего, Дмитрий на этом пожаре
руководил тушением и лично организовал эвакуацию более 40 человек. Когда почти
все жильцы дома были эвакуированы, Дмитрий Тихомиров со своим коллегой Виталием
Антоновым вошли в горящее здание, чтобы провести разведку и выяснить, не
осталось ли внутри людей. В это время начали рушиться балки межэтажного
перекрытия и чердака. Дмитрий ценой собственной жизни спас Виталия: он
буквально вытолкнул его из рушившегося здания, а сам не успел спастись и
остался в огненной ловушке.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.