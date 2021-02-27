День добрых дел в Гатчине

День добрых дел, естественно, насыщен добрыми делами, к которым приглашают присоединяться всех желающих. Очередную акцию проводит и команда «Раздельный сбор Гатчина» - это уже известная в городе группа активистов, заинтересованных в налаживании системы раздельного сбора отходов.

Сегодня, 27 февраля, с 11до 13 часов на площадке раздельного сбора по адресу – город Гатчина, ул. Володарского, д. 9 проходит акция «Редкая фракция». Список того, что можно будет сдать, большой. О том, что в этот раз будут принимать, можно узнать на страничке «ВКонтакте» - «Раздельный сбор Гатчина».

Акция «Редкая фракция» проводится Ассоциацией «РазДельный Сбор» при поддержке и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.