Объявленный администрацией Гатчинского района конкурс на самую лучшую масленичную куклу нашел горячий отклик в сердцах гатчинцев. В конкурсе приняли участие куклы-Масленицы, представлявшие творческий потенциал всех поселений Гатчинского района. Их выставили на официальной страничке ВКонтакте администрации Гатчинского района, где и стартовало народное голосование.

На первом этапе интерес к конкурсу проявили 32 тысячи человек, сотни людей эмоционально комментировали работы, ставили «лайк» и делились новостью с друзьями. В связи с большой активностью и вниманием к конкурсу организаторами было принято решение о проведении второго этапа голосования. Он тоже проходил в форме опроса. В нем принимали участие уже шесть творческих работ, набравших на первом этапе наибольшее количество голосов.

На втором этапе конкурс на самую красивую масленичную куклу набрал еще 25 тысяч просмотров. Почти 400 человек оценили работы, поставив «лайк», около 100 человек оставили свои комментарии, около 200 поделились информацией. Опрос завершился в 00 часов 27 февраля.

Первого марта были подведены окончательные результаты голосования. Победила работа «Дуня Елизаветинская в горох – чтобы год не был плох». В наряде куклы представлен рисунок «в горошек» - горох является символом богатства и плодородия. Автор - Наталья Анисимова, Елизаветинское сельское поселение.

Второе место заняла «Масленица домашняя», с деревянной ложкой и бубликами. В последний, прощенный день Масленицы, принято было просить прощение и загадывать желания. Для этого завязывали ленточки на ручках у куклы, загадывали желания. Автор этой работы - Наталья Демашова, Таицкое городское поселение.

Третье призовое место у творческой работы под названием «Сиверская девоночка». Автор - Тимофей Ахтырский, Сиверское городское поселение. Поселок Сиверский находится на берегах реки Оредеж, которая славится своими песчаными берегами – это девонские пески, выход на поверхность геологических пород девонского возраста. Каждый год на берегу реки Оредеж устраиваются праздничные гуляния и сжигается чучело Масленицы из лозы и сена.

В лидеры также вышли Масленица Глаша (автор работы Зинаида Бейда, Вырицкое городское поселение), Веселая Масленица в Коммунаре (автор работы Зоя Мусонова), Лиугупяйва (автор работы Лилия Закутняя, Веревское поселение).

И сами участники, и болельщики, и просто зрители отмечали, что в Гатчинском районе живет много талантливых людей, все конкурсные работы оригинальны и по-своему хороши.

- Все участники вложили душу в свою куклу, и делали ее так, как они ее представляли. Мне лично, кажется, все работы очень прекрасные, - пишет в комментариях победительница конкурса Наталья Анисимова.

Награждение победителей пройдет в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям при главе администрации Гатчинского района. С выставкой конкурсных масленичных кукол и творческих работ, посвященных традициям празднования русской и финской масленицы «Ласкиайнен», можно познакомиться в Гатчинской детской библиотеке (г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8). Выставка будет работать до 14 марта.